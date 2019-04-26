7 новых развлечений в пермском парке имени Горького, которые появятся этим летом

Два новых аттракциона, которые появятся этим летом в пермском парке имени Горького, связаны с пиратской тематикой. Также в этом сезоне посетители парка смогут пройти свежие квесты, пострелять в новых тирах, отведать американских бургеров.

1. Главной новинкой сезона-2019 в парке станет киноквест «Пираты». Его действия развернутся в здании, где раньше размещался виртуальный «Океанариум».

- В России такой проект точно единственный, - говорит генеральный директор Пермского парка имени Горького Рашид Габдуллин. – В нем использованы новейшие технологии. Это будет игровой кино-комплекс, где можно пройти пиратский квест и сняться в настоящем фильме о пиратах, сражениях и погонях.

Выглядеть это будет примерно так: посетители будут сами воспроизводить действие на экранах мониторов, допустим, стреляя из пушки, а видеокамера будет снимать это действие. После прохождения квеста герои получат запись фильма с их участием. Открыть киноквет обещают к 1 июня.

Здесь можно будет пройти киноквест "Пираты".

2. Обновится к июню и один из самых любимых аттракционов детского сектора – Черная жемчужина. На входе перед ним появится настоящий пиратский корабль. Маленькие пираты и пиратки смогут покрутить на нем руль, потрогать рычаги управления, прикоснуться к парусам. Встречать гостей и помогать сесть в лодки будет настоящий пират – капитан Черная Борода. Вокруг бассейна в этом аттракционе для безопасности появится новое кирпичное ограждение.

"Черная жемчужина" поднимет в парке черные паруса. Фото: парк Горького.

3. На Улице страха в этой же детской зоне тоже ожидаются новшества. Здесь начнет работать новый квест. Его действия происходят в деревне Уоррам Перси во времена Средневековой Англии, где происходят жуткие и загадочные события – не все путники возвращаются оттуда.

На Улице страха вас встретят Вампир и Ведьма.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участники квеста встретятся с Вампирами, Знахаркой, Ведьмой и Старым Провидцем. Маленьких посетителей будут пугать пауки и змеи. А в конце концов они попадут в лабиринт страха.

На Улице страха можно будет сделать селфи со скелетом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

4. С 1 июня популярная у детворы игровая площадка «Сказочное королевство» станет зоной свободного доступа. То есть не надо будет платить 130 рублей, чтобы попасть на конвейер игровых аттракционов, расположенных неподалеку от входа в парк со стороны Комсомольского проспекта.

В "Сказочное королевство" можно будет попасть бесплатно.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

5. Рядом со входом в парк со стороны Комсомольского проспекта раскинется большой десятиметровый купол игрового комплекса «Виртуальная реальность». Под шатром десятиметровой высоты смогут одновременно соревноваться на прохождение аркады две команды по шесть игроков.

Здесь построят купол "Виртуальной реальности".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

6. В Аркадных рядах устанавливаются новые тиры «Атака зомби» и «Гидробол». Пострелять в движущиеся фигурки можно будет из15-зарядного пневматического карабина. Оба тира начнут работать уже с 1 мая.

Стреляем из 15-зарядного карабина по зомби.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

7. Два весьма популярных у посетителей аттракциона - «Емеля» и «Лебеди» - к новому сезону полностью обновили – капитально отремонтировали. В них заменили все движущиеся детали и нанесли свежую краску.

Аттракцион "Емеля" снова в строю.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также в этом сезоне в рамках концепции «Весь мир в Парке» открываются два новых кафе: американский Diner, где можно будет приобрести бургеры, приготовленные по американским рецептам и Panda Box, где можно будет заказать блюда азиатской кухни.