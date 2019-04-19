Итоги первой недели проекта «КП»-Пермь» «Преображение»

Вот и закончилась первая неделя проекта «КП»-Пермь» «Преображение». Напомним, за три месяца наша сотрудница Наталья Луканина собирается скинуть 20 кг и привести себя в форму.

- На этой неделе я сходила на три тренировки в фитнес-клуб «Bodyboom», - рассказывает Наталья. - Конечно, было тяжело, потому что мой организм не привык к нагрузке. Как-то я даже подумала, что мне просто не дойти до остановки - голова кружилась после беговой дорожки. Но я продолжаю заниматься!

Также Наталья сходила на консультацию в клинику «Три-3». А еще посетила центр красоты и здоровья «Белла», где ей назначили процедуры для лица.

Наши партнеры:

Центр красоты и здоровья «Бэлла» http://bella-perm.ru

Клиника заботы о зрении «Три-З» https://perm.3z.ru

Сеть фитнес - клубов "Body boom" https://www.bodyboom.ru/