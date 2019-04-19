«Острожно, горячо!» 18-летняя пермячка участвует в конкурсе «Miss MAXIM» 2019

Организаторы в очередной раз запустили конкурс «Miss MAXIM». Чтобы попасть в рейтинг, девушки должны были выставить в «ВКонтакте» или в Instagram свою фотографию с хэштэгом. Заявки организаторы принимали до 15 апреля. До этого времени они изучали все посты. Те девушки, которые прошли модерацию, получили от организаторов сообщения, заполнили анкету и попали в читательское голосование.

В очередной раз в конкурсе участвует 18-летняя пермячка Алина Горохова. Красавица сейчас находится на 14 месте рейтинга. Поддержать ее можно голосами на сайте.

Фотография со страницы Алины Гороховой "ВКонтакте"

По результатам голосования 100 красавиц попадут в финал, где состоится фотосессия. Затем организаторы выберут из них 10 девушек, которые будут бороться за главный приз. Одна из красавиц станет героиней обложки журнала.