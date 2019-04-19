2019-04-19T11:33:32+03:00
Общество

«Острожно, горячо!» 18-летняя пермячка участвует в конкурсе «Miss MAXIM» 2019

В рейтинге Алина Горохова находится в первой двадцатке
Елена КОНОВА
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Фотография со страницы Алины Гороховой "ВКонтакте"Фотография со страницы Алины Гороховой "ВКонтакте"
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Организаторы в очередной раз запустили конкурс «Miss MAXIM». Чтобы попасть в рейтинг, девушки должны были выставить в «ВКонтакте» или в Instagram свою фотографию с хэштэгом. Заявки организаторы принимали до 15 апреля. До этого времени они изучали все посты. Те девушки, которые прошли модерацию, получили от организаторов сообщения, заполнили анкету и попали в читательское голосование.

В очередной раз в конкурсе участвует 18-летняя пермячка Алина Горохова. Красавица сейчас находится на 14 месте рейтинга. Поддержать ее можно голосами на сайте.

Фотография со страницы Алины Гороховой "ВКонтакте"

Фотография со страницы Алины Гороховой "ВКонтакте"

По результатам голосования 100 красавиц попадут в финал, где состоится фотосессия. Затем организаторы выберут из них 10 девушек, которые будут бороться за главный приз. Одна из красавиц станет героиней обложки журнала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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