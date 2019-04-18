«Женатые мужчины живут дольше»

В прямом эфире радио "КП" - Пермь" главный терапевт краевого Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Наталья Корягина дала советы пермякам, как сохранить здоровье во время дачного сезона. В большей степени ее советы адресованы мужчинам до 60 лет - именно мужчины трудоспособного возраста лидируют в группе риска, особенно, если у них нет рядом заботливой женщины.

- Дольше живут женатые мужчины, потому что именно жена берет на себя ответственность за то, чтобы мужчина вовремя и регулярно принимал лекарственные препараты, она отслеживает его состояние здоровья, оперативно реагирует на жалобы и заставляет обратиться к врачу, -сказала профессор Наталья Корягина. - В прошлом году, по данным медиков, в Пермском крае зафиксировано повышение смертности у мужчин в возрасте 35 - 44 лет. Много трагических несчастий случается во время праздничных дней, когда люди отдыхают на дачных участках, и у них нет возможности оперативно обратиться к врачу.

Чтобы ваш дачный сезон прошел без ущерба для здоровья, главный терапевт советует:

1.Перед поездкой проверьте ваше давление.

Особенно этот совет адресован мужчинам до 60 лет с уже перенесенными сосудистыми катастрофами, с отягощенной наследственностью или избыточной массой тела.

- Избыточная масса тела - это не только ожирение, но и так называемый “пивной животик”, когда размер талии мужчины превышает 92 см, - предупредила Наталья Корягина. -

Следует помнить, что если ваше артериальное давление выше 170, то риск инсульта возрастает в 7 раз.

2. Запаситесь лекарствами.

Приготовьте дачную аптечку заранее. Иногда простой нитроглицерин может спасти вам жизнь.

- Если возникает какой-либо болевой синдром при физической нагрузке на дачном участке, появится сжимающая давящая боль за грудиной, обязательно примите нитроглицерин и обратитесь к медикам, - предупредила Наталья Корягина. - Она объяснила, что зачастую мужчины не обращают внимания на боли и обращаются к врачу лишь по возвращении с дачного участка домой.

3. Не перетруждайтесь и не злоупотребляйте отдыхом.

И вскапывание огорода, и посещение бани после обильного застолья с алкогольными напитками одинаково опасно, если переусердствовать.

- Алкоголизация и горячая баня часто заканчиваются сердечной смертью, - предостерегла главный терапевт. - Сердечная катастрофа развивается в течение 5 минут, и "Скорая помощь" просто может не успеть помочь вам.

Тем, кто не занят трудом на дачном участке, главный терапевт настоятельно рекомендует не забывать про физические нагрузки.

- Для здорового человека считается нормой пройти 10 тысяч шагов в день, для больных или ослабленных людей - количество шагов 3 -5 тыс в день, - уточнила Наталья Корягина. - И не забывайте, что для поддержания здоровья вам необходимо заниматься спортом как минимум 150 минут в неделю.

Важно! Весенняя хандра: болезнь или каприз

Наталья Корягина не согласна с понятием “весенняя хандра”. Профессор считает, что за легким весенним недомоганием скрываются симптомы серьезных болезней. И рекомендует при любых изменениях здоровья обращаться к врачу, ни в коем случае не ставить себе диагноз и не начинать самолечение даже витаминами.

Бытует мнение, что прием витаминов необходимая для поддержания здоровья мера, так как в Пермском крае нехватка солнечных дней и свежих фруктов. Но гнаться за заморскими фруктами и овощами для восполнения клетчатки и витаминов, по мнению Натальи Корягиной, нет нужды - достаточно и ассортимента пермских магазинов и рынков. Она рекомендует пермякам сформировать полезную привычку - регулярно есть 4-5 фрукта в день, это восполнит необходимость организма в клетчатке. А при нехватки витамина С необходимо добавить в рацион апельсины и мандарины.