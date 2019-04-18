«Хотела от них освободиться». 17-летнюю школьницу обвиняют в поджоге дома, где спали ее родители

- Родители для нее все делали, все, что она хотела, - говорит Светлана, знакомая семьи. - А Маша подожгла дом, когда родители спали.

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 17-летней жительницы поселка Койва Марии (имя изменено - прим.ред.). Школьницу обвиняют в умышленном поджоге дома, в котором спали ее родители-пенсионеры.

«Хотела подать на них в суд на алименты»

Маша - единственная дочка супругов Михаила и Веры. Наверно, именно по этой причине они ее баловали - покупали одежду, которую хотела Маша, новый телефон.

- Родители - очень хорошие и положительные люди, - говорит Светлана. - Пенсионеры уже, но Михаил до сих пор работает - на пилораме. А с Машей что у них случилось, я не знаю. Когда ей было лет 15, она выставила в соцсети обнаженные фотографии. Мама, конечно, ее сильно отругала, может, отлупила даже. И Маша пошла и пожаловалась в какие-то органы на нее, за что Веру оштрафовали. А в последнее время Маша вообще курила, пила. Ужас!

Светлана рассказывает, что девушка даже хотела подать на родителей на алименты, чтобы продолжать беззаботно жить и ничего не делать, получая за это деньги.

Мария на следственном эксперименте. Фото пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю

- А как она разговаривает! - продолжает Светлана. - Как-то встретила ее на вокзале, зашла речь про отца Маши. А она говорит: «Я всяких … не слушаю». Надо же так про родных родителей отзываться.

Судя по постам Виктории «ВКонтакте», ей было не наплевать на мнение одного человека - ее парня. Сейчас его страница удалена, но на стене Вики остались «романтичные» записи - «главное быть счастливым рядом с любимым человеком. А что скажут остальные - абсолютно неважно», «Поступаю я так, Как я хочу, А хочу я так, Как он скажет. На остальных пофигу».

- Про ее молодого человека я не знаю, - говорит Светлана. - Но вообще у нее друзей не особо много было. Дети с ней не очень хотели общаться - видели ведь, какой она образ жизни ведет.

«Мама ее уже побаивалась»

Отношения с родителями все ухудшались. Маша несколько раз уходила из дома, бродяжничала, потом ее находили полицейские и возвращали домой. Полгода назад «ВКонтакте» появилась запись, где Маша признавалась родителям в любви и просила прощения. Но в комментариях знакомая девочки написала: «Маша, это че такое? Ты же их ненавидишь». На что Маша ответила: «Это я так, в шутку».

Скриншот со страницы Марии "ВКонтакте"

- Мне кажется, мама уже ее побаивалась, - говорит Светлана. - Непонятно, что от Маши было ожидать. Она любой ценой хотела свободы от родителей.

В следствии уточнили, что накануне пожара девушка поругалась с мамой - та не хотела отпускать ее гулять. В ночь на 28 января Маша, по словам Светланы, подожгла какие-то тряпки на крыльце дома родителей и спокойно ушла.

Почувствовав запах дыма, родители выскочили из постели, увидел, что дочери в доме нет, и выбежали на улицу. Когда пожарные потушили дом, зрелище было печальное - почти все сгорело. Ущерб оценили почти в миллион рублей.

Сгоревший дом. Фото пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю

После пожара сотрудники полиции разыскали сбежавшую девушку и доставили в отделение.

- Ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили нам в следственном комитете Горнозаводска. - В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом» и «умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога».

Экспертиза показала, что девушка вменяема. Максимальное наказание, которое грозит Марии - 10 лет заключения.

- Меня так поразило, что когда ее привезли в дом на следственный эксперимент, она улыбалась, - заключает Светлана. - Бедные ее родители. Пока живут у родственников, а дальше что?