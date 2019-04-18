5 важных вопросов, как пермякам задекларировать свои доходы

Осталось две недели до завершения декларационной компании – 2019. В срок до 30 апреля пермякам необходимо подать документы о доходах в налоговую инспекцию и вернуть часть своих расходов.

В эфире радио «Комсомольская правда в Перми» на 96,6 fm начальник отдела налогообложения физических лиц УФНС России по Пермскому краю Светлана Южанина и начальник отдела по работе с налогоплательщиками Сергей Мехоношин.

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически - он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц.

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (она заполняется по форме 3-НДФЛ) - это документ, по которому физические лица отчитываются в налоговой инспекции о сумме полученных ими доходов и относящимся к ним расходов.

1.Кто обязан отчитываться о своих доходах?

- При получении дохода от продажи движимого и недвижимого имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);

- При получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

- При получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;

- При получении дохода в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и других, основанных на риске игр;

- При получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

2. Изменилась ли в этом году форма декларации, и куда ее нужно подавать плательщикам?

- В этом году форма декларации не сильно изменилась, но хочу обратить внимание налогоплательщиков на то, что нужно подавать декларации, оформленные по правилам того отчетного периода, за который она подается, - объяснила Светлана Южанина. - У кого есть обязанность по представлению декларации в налоговый орган – она должна быть подана по месту постоянного жительства, то есть по месту своей регистрации в срок не позднее 30 апреля 2019 года.

3.Если работодатель не исчислил налог.

- Обращаем внимание налогоплательщиков на то, что в этом году мы, налоговики, будем исчислять НДФЛ тем, кому не сделал этого работодатель, - пояснили в УФНС. - Получив от их работодателей сведения по форме 2-НДФЛ, мы формируем налоговые уведомления, там будут указаны эти суммы НДФЛ. Такие уведомления мы будем высылать с июня-июля, а срок уплаты по таким уведомлениям наступит 1 декабря.

4.Кому положен налоговый вычет?

- Предусмотрен имущественный вычет, - рассказала Светлана Южанина. - Его сумма – не более двух миллионов рублей, и получить его смогут плательщики, которые потратили деньги на приобретение жилья. При этом вычет предоставляется и на непрямые расходы – в частности на средства, затраченные на проценты по ипотечному кредиту. Особенность этого вычета в том, что он предоставляется плательщику один раз в жизни и его сумма не превышает двух миллионов рублей.

При этом с 1 января 2014 года действует норма, согласно которой плательщик может дозаявить сумму вычета в следующем году, если сумма предыдущего вычета составила менее двух миллионов. Повторюсь, эта норма распространяется на то имущество, которое было приобретено до 1 января 2014 года.

5.Как оформить социальный вычет?

Социальный вычет предоставляется плательщикам по расходам, направленным на лечение и приобретение медикаментов. К этому вычету относятся расходы на образование, включая ребенка, брата и сестру. Также предоставляется социальный налоговый вычет в размере взносов, уплаченных в пенсионный фонд по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в сумме страховых взносов по договору добровольного пенсионного страхования и в сумме взносов по добровольному страхованию жизни, если такие договоры заключены сроком не менее чем на пять лет.

С 2017 года предусмотрен еще один социальный налоговый вычет, который выплачивается в размере расходов на независимую экспертизу своей квалификации.