Видео: водитель, за которым гнались автоинспекторы, выпрыгнул из машины на ходу

В пермских соцсетях комментируют появившееся видео: во время погони автоинспекторов за машиной нарушителя из нее на полном ходу выпрыгивает водитель. Видеозапись этого случая появилась на странице в Instagram «ЧП Пермь».

Как сообщают очевидцы, водителю, за которых гнались гаишники, удалось от них скрыться. Но безнаказанным он не останется: его машину погрузили на эвакуатор, чтобы доставить на штрафную стоянку.

В полиции подтвердили эту информацию.

- Сотрудники ГИБДД при проведении мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в селе Култаево Пермского района обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21074, который двигался по дороге с нарушением правил дорожного движения, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Требование госавтоинспекторов остановиться водитель проигнорировал. Сотрудники начали преследование. Правонарушитель на ходу выпрыгнул из автомобиля и скрылся. Машина продолжила движение и наехала на препятствие. По данному факту возбуждено административное расследование. Владелец ВАЗ-21074 установлен. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.