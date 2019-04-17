2019-04-17T16:30:14+03:00
Происшествия

Видео: водитель, за которым гнались автоинспекторы, выпрыгнул из машины на ходу

Житель Прикамья скрылся, машину поставили на штрафстоянку [видео]
Андрей МАТЛИН
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В конце концов, водителя полиция все-таки нашла.В конце концов, водителя полиция все-таки нашла.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В пермских соцсетях комментируют появившееся видео: во время погони автоинспекторов за машиной нарушителя из нее на полном ходу выпрыгивает водитель. Видеозапись этого случая появилась на странице в Instagram «ЧП Пермь».

Как сообщают очевидцы, водителю, за которых гнались гаишники, удалось от них скрыться. Но безнаказанным он не останется: его машину погрузили на эвакуатор, чтобы доставить на штрафную стоянку.

В полиции подтвердили эту информацию.

- Сотрудники ГИБДД при проведении мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в селе Култаево Пермского района обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21074, который двигался по дороге с нарушением правил дорожного движения, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Требование госавтоинспекторов остановиться водитель проигнорировал. Сотрудники начали преследование. Правонарушитель на ходу выпрыгнул из автомобиля и скрылся. Машина продолжила движение и наехала на препятствие. По данному факту возбуждено административное расследование. Владелец ВАЗ-21074 установлен. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Водитель, за которым гнались автоинспекторы, выпрыгнул из машины на ходу.Видео: instagram.com/chp_59/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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