2019-04-17T15:00:55+03:00
Общество

Жители Перми испугались воющих систем оповещения. Рассказываем, как действовать, если тревога настоящая

Заместитель директора краевого учреждения гражданской защиты подробно объяснил все в эфире радио «КП»-Пермь»
Татьяна ХЭЙВОРТ
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--Фото: архив "КП"
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Во вторник, 16 апреля, пермяки слышали тревожное завывание сирены и голосовое сообщение “Внимание всем!”. В Перми проходила комплексная проверка региональной, местных и локальных систем оповещения Пермского края.

Об учебной тревоге ГУ МЧС по Пермскому краю сообщило заранее, горожан просили не волноваться. Но пермяки все равно волновались. Одни потому, что пропустили оповещение об учении и переживали, что сирены сигнализируют о настоящей опасности, другие, оповещенные о предстоящих учениях, хотели знать, куда идти и что делать в случае настоящей тревоги.

Но не волнуйтесь - в Перми есть все условия для того, чтобы и вовремя оповестить жителей о надвигающейся угрозе и предоставить временное убежище. Это заявил заместитель директора краевого учреждения гражданской защиты Андрей Горбунов в эфире Радио "КП"-Пермь". Он рассказал, как работает система оповещения, что нужно делать после воя сирены и заверил, что бомбоубежищ в Перми достаточно.

Для чего подается сирена?

Этот сигнал подается в течение 3 минут для предупреждения населения об угрозе нападения противника, угрозе химического или бактериологического заражения. Используются все сигнальные средства для привлечения внимания: громкоговорители, сигналы электровозов, машин.

- С 2015 года ведется реконструкция региональных систем оповещения, мы расширяем количество точек установки. К концу 2019 года планируем установить 567 установок повышенной мощности, сирен нового типа для обеспечения покрытие всего Пермского края, - рассказал Андрей Горбунов.

Что делать после того, как услышали сирену?

После того, как услышали сигнал, следует включить любой телевизор или радиоприемник для прослушивания экстренных сообщений, из которых люди узнают, что необходимо делать. Информация предоставляется в текстовом и голосовом формате. К концу 2019 года информация будет приходить и на телефоны в виде смс-сообщений.

Где спрятаться в случае угрозы нападения противника?

В защитных сооружениях. Они поддерживаются в состоянии готовности принять пермяков в случае реальной опасности.

-Защитные сооружения поддерживаются в состоянии необходимой готовности, - сказал Андрей Горбунов. - Их содержат уполномоченные органы, в том числе различные предприятия на территории пермского края. Их немало и они готовы к принятию людей в любое необходимое для этого время.

А все ли поместятся?

Андрей Горбунов заверил, что места хватит всем, защитные сооружения на территории Пермского края нормативно должны соответствовать требованиям.

- Информация о местах дислокации населения в случае ядерной, химической или биологической угрозы не является секретной и может быть предоставлена при личном обращении граждан, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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