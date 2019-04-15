"Так стремились попасть на концерт Аллы Пугачевой, что разбили стеклянные двери цирка"

- Ажиотаж был неимоверный! - вспоминает сейчас фотограф Анатолий Зернин, которому довелось снимать Аллу Пугачеву для пермской вечерней газеты. – Желающих попасть на концерт любимой певицы было столько, что произошел даже скандал, который не удалось утаить, и его описали в «Вечерке». Люди занимали очередь за билетами с вечера в кассы цирка. А когда утром кассы открыли, народ ломанулся, и раздался треск стекол.

Действительно, «Вечерняя Пермь» тогда писала: «Алла Пугачева может гордиться своей популярностью. У нас в Перми столько поклонников ее таланта, что администрация цирка, где будут проходить концерты певицы, вынуждена была обращаться за помощью в милицию. Началась такая давка, что треснули стекла в дверях. Если бы не прекратили продажу билетов, то могли бы даже быть жертвы». В газете также описывалось, что люди специально заранее отрабатывали на своих рабочих местах по две смены, чтобы потом ночью, утром и днем стоять за билетами. В очередях скапливались тысячи людей.

Примадонна в Перми. Фото: Анатолий Зернин, из документов Пермского государственного архива социально-политической истории.

- Пугачева, видимо, поняла, что в Перми ее хотят послушать гораздо больше людей, чем вмещает цирк, - рассказывает Анатолий Зернин. – Она в течение восьми дней давала по два концерта, и все равно у входа в цирк, когда она пела, скапливались толпы народа, люди стояли от мала до велика. Уже на второй день на улицу стали транслировать звук, а во время каждого выступления Алла Пугачева ненадолго выходила в фойе цирка, для этого ей сделали микрофон на длинном шнуре. Она вставала перед стеклянными витринами и пела для стоящих на улице своего «Арлекино». И люди взрывались овациями от восторга.

Пермский фотограф Анатолий Зернин рассказал о том, как снимал Аллу Пугачеву во время ее концерта в Перми.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще пермского фотографа поразило, что певица буквально падала с ног после выступлений.

- В антракте ее вечернего концерта мы зашли к ней в гримерку с коллегой-фотографом, чтобы подарить ей ее фотографии, которые сделал Юра Карпов и даже успел сбегать отпечатать до перерыва, - говорит Анатолий Зернин. - Алла Пугачева присела к столику и стала рассматривать принесенные нами снимки, а я смотрел на нее и поражался: ее платье с глубоким вырезом на спине было совершенно мокрым, хоть выжимай. Чувствовалось, что она выкладывалась по полной. К концу выступления она настолько устала, что присела на стул и пела сидя, держа в руках цветы, которыми ее осыпали пермские зрители. В этом момент я ее и сфотографировал. Это самый любимый мой снимок Пугачевой.