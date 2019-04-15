2019-04-15T07:27:05+03:00
Общество

Погода на апрель 2019 в Перми: ливневые снегопады, ветер и -10

Погода на апрель 2019 в Перми будет довольно прохладной
Вероника РАНГУЛОВА
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Погода на этой неделе резко испортитсяПогода на этой неделе резко испортитсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Дорогие пермяки, если вы уже успели убрать подальше теплые шарфы и куртки, рекомендуем достать их обратно. Погода на апрель 2019 в Перми будет довольно прохладной.

Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, в ближайшие дни весь Уральский регион будет находиться под влиянием мощного Скандинавского антициклона. Ожидается ветреная и холодная погода.

- Главным погодным событием недели станет мощное арктическое вторжение 16 - 17 апреля, - обещают метеорологи. - Пермский край окажется на его периферии (хотя похолодание все равно будет сильным, особенно на севере и на востоке края). А в Свердловской и Тюменской областях похолодание может стать самым сильным для второй половины апреля за последние 20 лет.

К апрельской норме погода вернется только в четверг, но неделя все равно будет холоднее обычного на 2 – 3 градуса.

В понедельник днем столбик термометра поднимется до +4…+7 градусов, но уже вечером увеличится облачность, усилится западный ветер. В Перми ожидается слабый мокрый снег при температуре около +2 градусов.

Во вторник днем ожидаются кратковременные ливневые снегопады. К вечеру ожидается понижение температуры (ниже нуля градусов), порывы северного ветра до 15-17 метров в секунду. Вечером температура в Перми понизится до -5 градусов.

Ночь на 17 апреля ожидается аномально морозной. На севере и востоке края похолодает до -11…-16 градусов, в Перми – до -8. Сильный холодный ветер сохранится до середины дня среды. Лишь к вечеру 17 апреля воздух прогреется до -3...0 градусов.

- Ночь на 18 апреля также может быть холодной, до -7 в Перми и -5…-12 по краю, однако днем с северо-запада поступит более теплый воздух, и температура повысится до +5 градусов, - сообщает сайт опасных природных явлений.

В последующие дни прохладная погода сохранится, но будет гораздо комфортнее. Без осадков, с ночным температурами немного ниже нуля и дневными до +5…+10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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