Отключение воды в Перми 13 апреля: без воды остаются жители 47 домов
Сегодня, 13 апреля отключено водоснабжение в ряде домов в Дзержинском и Орджоникидзевском районах.
В частности, из-за планово-ремонтных работ на ул. Бушмакина, 11 с 9:00 до 17:00 воды не будет в домах по адресам:
- ул. Азотная, 1;
- ул. Бушмакина, 10, 11, 13-18, 20, 22, 23, 25, 27;
- ул. Генерала Доватора, 42;
- ул. Колвинская, 23 и 26;
- ул. Можайская, 3, 6, 8, 9, 18 и 20;
- ул. Ракитная, 16;
- ул. Суперфосфатная, 6 и 8.
Также с 9:00 до 20:00 водоснабжение отключат в Дзержинском районе по адресам:
- ул. Ленина, 81, 83 и 85;
- ул. Монастырская, 161;
- ул. Петропавловская, 80,82, 84, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 119а, 121;
- ул. Толмачева, 17 и 18;
- ул. Хохрякова, 25;
- ул. Якуба Коласа, 6, 10 и 12.
ИСТОЧНИК KP.RU