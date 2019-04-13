Отключение воды в Перми 13 апреля: без воды остаются жители 47 домов

Сегодня, 13 апреля отключено водоснабжение в ряде домов в Дзержинском и Орджоникидзевском районах.

В частности, из-за планово-ремонтных работ на ул. Бушмакина, 11 с 9:00 до 17:00 воды не будет в домах по адресам:

- ул. Азотная, 1;

- ул. Бушмакина, 10, 11, 13-18, 20, 22, 23, 25, 27;

- ул. Генерала Доватора, 42;

- ул. Колвинская, 23 и 26;

- ул. Можайская, 3, 6, 8, 9, 18 и 20;

- ул. Ракитная, 16;

- ул. Суперфосфатная, 6 и 8.

Также с 9:00 до 20:00 водоснабжение отключат в Дзержинском районе по адресам:

- ул. Ленина, 81, 83 и 85;

- ул. Монастырская, 161;

- ул. Петропавловская, 80,82, 84, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 119а, 121;

- ул. Толмачева, 17 и 18;

- ул. Хохрякова, 25;

- ул. Якуба Коласа, 6, 10 и 12.