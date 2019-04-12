«Ты наша рабыня!» Пермячки, побывавшие в сексуальном плену в Бахрейне, не получили компенсацию от сутенеров

- Ты наша рабыня, тебя сюда продали за огромные деньги, и теперь ты будешь их отрабатывать, обслуживая клиентов нашего отеля, - это первое, что слышали доверчивые девчонки, приезжая в Бахрейн работать официантками.

Об этой истории «Комсомолка» уже писала. Банда работорговцев действовала в Пермском крае с 2013 по 2016 годы. Ее сколотила 43-летняя Ольга Горячих из Чайковского. Она водила дружбу с местными бандитами, была судима за подстрекательство к изнасилованию, но получила условно. Бандиты из Чайковского и свели Горячих с нужными людьми в Бахрейне, которые уже поставили на поток ввоз девушек из других стран.

Королевство Бахрейн - самое маленькое государство на Ближнем Востоке. Тысячи туристов съезжаются в столицу Бахрейна Манаму в поисках пикантных развлечений. На Востоке строгие законы, но есть отели, где можно расслабиться по полной программе - пить алкоголь и развлекаться с юными стриптизершами и проститутками.

В одно из таких злачных местечек и привозили пермских девушек. Отбирали паспорт и телефон, склоняя к проституции.

Правой рукой Горячих была ее сожительница 44-летняя Нелли Шиляева, она оформляла девушкам документы для выезда. Жили дамочки на широкую ногу: меняли шубы, катались на Infinity, ходили по ресторанам и несколько раз в год отдыхали заграницей.

Позже при обыске в их квартире оперативники нашли 75 тысяч долларов, травматическое и пневматическое оружие и «черную» бухгалтерию. Будущих рабынь они называли вагонами:

«Отгрузим 12 вагонов

Съездим отдохнуть 2 раза

Купим квартиру? (или машину)

Накопим к концу года 20 000 долларов».

У Горячих и Шиляевой была целая банда вербовщиков. Симпатичных молодых парней, которые знакомились в барах и соцсетях с глуповатыми девчонками и предлагали им работу мечты:

- Будешь общаться с нормальными мужиками, почувствуешь себя леди. Позагораешь, в море искупаешься, еще и денег заработаешь столько, за сколько в своей дыре пять лет горбатиться будешь.

- Парень, с которым я познакомилась, сказал, что я буду заниматься консумацией, то есть работать в ресторане и «разводить» клиентов на дорогие коктейли, - рассказывала «Комсомолке» одна из рабынь по имени Лена. - Я спросила: а если мужчина захочет продолжения? Мне сказали, что секс - только по желанию.

Когда Лена оказалась в Бахрейне, с ней уже никто не церемонился:

- Будешь работать весь вечер и всю ночь: стучишь в дверь клиенту и говоришь «Хэллоу, нью леди?»

За ночь девушкам нужно было обслуживать до 10 - 20 клиентов. Кто-то заказывал проститутку на полчаса, другой мог оставить на всю ночь. Понравилась, могли держать у себя неделю и больше.

Освобождал пленниц Интерпол. Домой тогда смогли вернуться более пятидесяти девушек из России, Молдовы, Украины. Денег почти ни у кого не было, за несколько месяцев им не удалось заработать даже на обратный билет. Документы на вылет в Россию оформляли через посольство.

Горячих и компанию осудили. Потерпевшими признали только 23 девушки, которые написали заявление, что их удерживали в сексуальном рабстве.

Главарь получила 6 лет колонии, ее подружка Шиляева – 5 лет и 5 месяцев, вербовщики – от трех с половиной до шести лет.

Дорогая Infinity Горячих, садовые участки и гаражи подсудимых были арестованы для обеспечения исков о возмещении морального вреда бывшим рабыням. Суммы компенсации у всех разные – от 300 до 600 тысяч рублей и больше.

- Суд был еще два года назад, а мы до сих пор не получили своих денег, - пожаловалась нам одна из бывших секс-рабынь. – Какие-то деньги приходятся не чаще одного раза в три месяца. 100 рублей, 150. За все время от всех осужденных пришло не больше пяти тысяч рублей.

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