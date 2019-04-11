«Посетители употребляли наркотики». Силовики ворвались в закрытый ночной клуб в центре Перми

В центре Перми на улице Ленина в конце прошлого года открылся ночной клуб. Попасть внутрь увеселительного заведения могли только «свои». Клиенты регистрировались в закрытых группах социальной сети и оставляли заявку администратору. На входе посетители проходили фейс-контроль.

Клуб имел сомнительную репутацию Фото: кадр из видео

За короткое время клуб приобрел недобрую славу. У оперативников появилась информация, что посетители там открыто употребляют запрещенные вещества.

Накануне ночью в самый разгар веселья в клуб неожиданно для персонала и посетителей нагрянули сотрудники полиции и бойцы специального отряда «Гром». В это время в клубе находилось более 20 человек.

Силовики в ходе операции задержали 11 человек

10 посетителей заведения были направлены на освидетельствование с признаками наркотического опьянения, 11 из них доставили в полицию для проверки. Среди них оказалась несовершеннолетняя девушка. В полицию были вызваны е родители, в отношении них был составлен административный протокол за то, что она находилась ночью в общественном месте без сопровождения взрослых. По внешним признакам, девушка запрещенные вещества не употребляла.

Десять человек находились в состоянии наркотического опьянения Фото: кадр из видео

За хранение наркотика в отношении женщины возбудили уголовное дело, теперь ей грозит до трех лет лишения свободы. Посетителям, которые находились в наркотическом опьянении, грозит штраф до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток.

- В ходе проверки задержали 33-летнюю женщину, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В ее сумке оперативники обнаружили пакетики с веществом белого цвета. Женщина прятала свертки в контейнерах из-под лекарств. Проведенная экспертиза показала, что содержимое упаковок - мефедрон общей массой полтора грамма.

В клуб приходили только "свои" Фото: кадр из видео

С собственника и арендатора помещения взяты объяснения, проводится проверка.