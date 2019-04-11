2019-04-11T11:25:08+03:00
Звезды

Екатерина Шпица подралась со Светланой Ходченковой на съемках фильма

За это Светлана даже поблагодарила пермскую актрису
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: Instagram актрисыфото: Instagram актрисы
Изменить размер текста:

Известная российская актриса Светлана Ходченкова завершила съемки в детективном сериале «Казанова». Об этом она сообщила в инстаграме. Она поблагодарила партнеров по съемочной площадке. Особенно Ходченкова отметила свою пермскую коллегу Екатерину Шпицу, с которой ей пришлось подраться на съемках.

- Вот и закончились съемки проекта «Казанова». Большое спасибо всей съемочной группе! – написала актриса. - Отдельное спасибо партнерам - особенно Екатерине Шпице за нежнейшую женскую драку в кадре.

Екатерина Шпица ответила ей в комментариях под постом: «Нежнейшая драка! Света, я категорически тебя обожаю»

Многосерийный детектив «Казанова» рассказывает о советском мошеннике, жертвами которого становятся женщины «с положением в обществе». По сюжету в 1975 году в Советском Союзе прокатилась волна преступлений. Богатые и успешные женщины лишались своего имущества, поддавшись обаянию мошенника. Среди обманутых дамочек оказались и зампредседателя райисполкома, и заведующая вагоном-рестораном поезда и многие другие. После того, как одна из пострадавших от рук «советского Казановы» пытается покончить с собой, за дело берется старший лейтенант милиции Полина Новгородцева, которую играет Ходченкова. Екатерина Шпица играет одну из главных героинь картины вместе с Антоном Хабаровым.

Режиссером сериала стал Кирилл Белевич, известный по фильму «Единичка». В проекте также принимали участие Ирина Пегова, Олеся Железняк, Екатерина Редникова и другие.

svetlana_khodchenkovasvetlana_khodchenkova
Из Инстаграма Светланы Ходченковой
39834 отметок «Нравится»187 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Фигуристка Аделина Сотникова вручила пермскому ветерану золотой знак ГТО
В Перми День Победы начнется с парада и завершится праздничным фейерверком
«Похитил и удерживал насильно». В Прикамье молодой человек вымогал у знакомого более 1 млн рублей
В Пермском крае женщина-торговый представитель обворовывала свою фирму
В Перми силовики накрыли закрытый ночной клуб, где употребляли наркотики
«Издевалась и оскорбляла». 58-летняя жительница Лысьвы признана виновной в доведении дочери до самоубийства
В Перми хулиганы жестоко избили на остановке мужчину
Пермская школа, где отравились 137 детей, закрыта на обработку
Пермский край входит в тройку «лидеров» по количеству пожаров со смертельным исходом
Пять руководителей предприятия «ОДК-Авиадвигатель» осуждены за мошенничество в особо крупном размере
Впервые в Перми преподавателем стал человек с синдромом Дауна
«Ожидается резкое похолодание». В конце недели в Прикамье температура может опуститься ниже 0 градусов
«В кафе произойдет взрыв». В Перми осудили лжетеррориста
В Перми проводится доследственная проверка по факту заболевания 137 школьников
У пяти учеников пермской школы выявлена острая кишечная инфекция
Пермский край представил Научно-образовательный центр на Московском международном салоне образования
Ученики пермской школы, где заболели 137 детей, ели на обед рис с курицей
«Не дал перестроиться». В Перми водитель автобуса брызнул перцовым баллончиком в лицо таксисту
«Ущерб возместили, но вину не признали». В Перми сотрудники фирмы похитили имущество предприятия
В Перми мужчина пытался спрыгнуть с крыши 9-этажного дома
В пермских трамваях появились стикеры в поддержку животных
В Прикамье судебные приставы в принудительном порядке доставили больную туберкулезом в диспансер