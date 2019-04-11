Екатерина Шпица подралась со Светланой Ходченковой на съемках фильма

Известная российская актриса Светлана Ходченкова завершила съемки в детективном сериале «Казанова». Об этом она сообщила в инстаграме. Она поблагодарила партнеров по съемочной площадке. Особенно Ходченкова отметила свою пермскую коллегу Екатерину Шпицу, с которой ей пришлось подраться на съемках.

- Вот и закончились съемки проекта «Казанова». Большое спасибо всей съемочной группе! – написала актриса. - Отдельное спасибо партнерам - особенно Екатерине Шпице за нежнейшую женскую драку в кадре.

Екатерина Шпица ответила ей в комментариях под постом: «Нежнейшая драка! Света, я категорически тебя обожаю»

Многосерийный детектив «Казанова» рассказывает о советском мошеннике, жертвами которого становятся женщины «с положением в обществе». По сюжету в 1975 году в Советском Союзе прокатилась волна преступлений. Богатые и успешные женщины лишались своего имущества, поддавшись обаянию мошенника. Среди обманутых дамочек оказались и зампредседателя райисполкома, и заведующая вагоном-рестораном поезда и многие другие. После того, как одна из пострадавших от рук «советского Казановы» пытается покончить с собой, за дело берется старший лейтенант милиции Полина Новгородцева, которую играет Ходченкова. Екатерина Шпица играет одну из главных героинь картины вместе с Антоном Хабаровым.

Режиссером сериала стал Кирилл Белевич, известный по фильму «Единичка». В проекте также принимали участие Ирина Пегова, Олеся Железняк, Екатерина Редникова и другие.