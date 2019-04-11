Ветеран труда взяла кредит на 150 тысяч, и теперь коллекторы забирают ее квартиру

- Я пожилая женщина, и кредиты в банке мне уже не дают, - рассказывает 80-летняя Зоя Григорьевна Лазарева из Краснокамска. - А мне очень уж хотелось дачный участок сделать уютным: построить домик, забор, тепличку, вырыть колодец. Чтобы выращивать ягоды и овощи и хоть чем-то помогать внуку.

Зоя Григорьевна - милая интеллигентная женщина. Всю жизнь проработала технологом в НИИ и всегда считала себя грамотной женщиной. А теперь не может объяснить, как попала в ловушку. Из-за долга в 150 тысяч рублей у пенсионерки могут отобрать квартиру.

Зоя Григорьевна обожает заниматься садоводствомФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Нас сослали в Сибирь»

У Зои Григорьевны нелегкая судьба. Когда началась война, ей было всего пять лет. Ее отца убили в первые же дни - в Симферополе, где жила их семья, он руководил эвакуацией местных жителей. На баржу сбросили бомбу.

- Папа был поляк, мама - болгарка, в 44-м нас, как нерусских, сослали в Сибирь, - рассказывает пенсионерка. - Высадили посреди леса, где не было ни домов, ни еды. Люди умирали сотнями, а нас комендант каким-то чудом смог переправить на Урал, пожалел молодую мать с двумя крохотными детьми.

Так Зоя Григорьевна оказалась в Краснокамске. Она - ветеран труда. Как инвалид, ребенок войны и жертва политических репрессий, получает пенсию 27 тысяч рублей.

- Одной бы мне хватало за глаза, но я помогаю своему внуку, ему 26 лет, на работу его не берут, больной он, с кровью проблемы, - продолжает женщина. - Родители его уже умерли, я оплачиваю ему комнату и даю деньги на еду и одежду. Иногда сама сижу без копейки и занимаю до пенсии у знакомых.

Одно из удостоверений пенсионеркиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дали подписать чистый лист бумаги

Зоя Григорьевна составила смету и подсчитала, что на строительство дачного домика ей нужно 150 тысяч рублей.

- На остановке я увидела объявление, что банк дает кредиты пенсионерам до 85 лет, - продолжает Зоя Лазарева. - Сначала я туда позвонила, меня пригласили приехать и взять с собой документы на квартиру. Я приехала, мне дали подписать какие-то документы. Потом повезли в МФЦ, там я снова что-то подписала. Все происходило так быстро, что я не успевала вникнуть. Потом попросили подписать чистый лист бумаги, сказав, что кредитный договор будет готов через три дня.

Зоя Григорьевна о том, как брала злополучный займ, из-за которого может лишиться квартиры 00:00 00:00

На руки вместо 150 тысяч рублей пенсионерка получила 106. Десять тысяч специалисты банка забрали как первый взнос, еще 34 она отдала «за сопровождение сделки».

- Когда я получила кредитный договор на три года, просто ужаснулась: я должна буду вернуть 700 тысяч рублей! - плачет Зоя Лазарева. В качестве залога значилась однокомнатная квартира пенсионерки в Краснокамске.

- Зачем вы подписали чистый лист? - спросили мы.

- Я очень доверчивый человек. Меня убедили, что это простая формальность.

Бабушка запаниковала. Увидела на столбе объявление: коллекторское бюро поможет решить проблемы с кредитом. И позвонила.

- В этом бюро со мной разговаривал мужчина, сказал, что он адвокат и хочет мне помочь, - рассказывает Зоя Григорьевна. - Мы поехали с ним в банк, где я брала свой кредит. По дороге он протянул мне какую-то бумажку: мол, подпишите.

Не глядя, Зоя Григорьевна подписала новый договор - договор займа. По нему она должна 400 тысяч рублей.

- В договоре написано, что если через три года я не верну этому человеку эту сумму, он забирает мою квартиру, - пояснила женщина.

Коллекторы просто выкупили долг пенсионерки, закрыв ее кредит на 150 тысяч, и сделали своей должницей.

Зоя Григорьевна боится оказаться на улице.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Она нам ноги должна целовать»

- Да эта женщина ноги нам целовать должна, - возмущаются коллекторы, стены их офиса увешаны иконами. - Мы же ей помогли чисто по-человечески. Если бы не мы, она бы давно на улице оказалась. А мы ее не тревожим, денег с нее не требуем.

- Ждете окончания договора, чтобы забрать квартиру? Она ведь не сможет вернуть 400 тысяч.

Коллектор считает, что Зоя Григорьевна - "хитрая актриса" 00:00 00:00

- Никто ее на улицу выгонять не собирается, мы что, звери? Пусть живет…

- То есть просто ждете ее смерти?

- Это грубо звучит, но мы же как-то должны вернуть свои деньги.

Зоя Григорьевна написала заявление в полицию, что ее обманули, оттуда материалы передали в следственный комитет. Следователи провели проверку, однако пришли к выводу, что никакого мошенничества в отношении пожилой женщины не было, ведь никто ее квартиру пока не отобрал.