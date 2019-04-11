Первые жертвы кровососов - в Перми 4 человека уже пострадали от клещей

Началось – клещи вышли на охоту. Уже четверо жителей Перми и Краснокамска оказались покусанными этими кровососами. В прошлом году клещевой сезон также начался в начале апреля и продолжался до конца октября. Причем, клещи действовали очень активно.

- В прошлом году было более 17 тысяч случаев присасывания клещей, что на 25 процентов выше, чем в 2017 году, - рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев. - 132 человека переболели клещевым энцефалитом, к счастью, смертельных случаев не было.

Как защититься от клещей

Одним из способов борьбы с клещами является обработка территорий. В Перми ежегодно обрабатывают Балатовский и Горьковский парки, парк в Кировском районе, кладбища, скверы.

- Акарицидные обработки в Перми начнутся с 22 апреля, если не похолодает, - отметил директор ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» Алексей Аникин.

Но основная защита от энцефалита – вакцинация.

- Оптимальный вариант вакцинации – поставить две прививки, одну осенью, другую весной, потом через год и в дальнейшем делать ревакцинацию каждые три года, - пояснил Кирилл Овчинников, главный эпидемиолог краевого министерства здравоохранения. - Данная вакцинация обеспечивает очень хорошую защиту. Даже если вас укусит инфицированный клещ, заболевание пройдет в легкой форме, без осложнений.

Завершить весь прививочный курс необходимо за 2 недели до выезда в лес или на дачу. Но нельзя ставить прививки, если вы простужены или болеете каким-либо острым заболеванием. После выздоровления нужно переждать 2-4 недели.

В 2019 году в крае планируется привить 210 тысяч человек. Вакцина уже поступила в поликлиники, и прививки сделают бесплатно всем желающим.

Также, по словам главного эпидемиолога, в крае создан запас иммуноглобулина - препарата, применяемого для лечения энцефалита. Если в сезонной лаборатории выявят, что клещ инфицирован, человеку бесплатно введут иммуноглобулин.

Проверить клеща на инфицированность можно в сезонных лабораториях.Фото: Мария ЛЕНЦ

Что делать, если вас укусил клещ

- При укусе клеща самое главное - не паниковать, - говорит Елена Меркурьева, заведующая Центром клещевых инфекций Пермской краевой клинической инфекционной больницы. – Первым делом надо правильно удалить клеща. Клещи не любят холода. Поэтому надо взять кусочек льда или еще что-нибудь холодное из морозилки и в течение 3-5 минут охлаждать место укуса. После этого клещ становится немного сонным, и его легче достать. Достать его можно с помощью пинцета, нитки или клещеверта.

Клещеверт – это небольшой крючок с прорезью, которым можно подцепить клеща у основания хоботка, а потом выкрутить его. Его можно купить в любой аптеке или отделе медтехники. Стоит он порядка ста рублей. Отправляясь в места, где можно подцепить клеща, стоит на всякий случай взять с собой клещеверт, а также какую-то посуду, чтобы принести клеща в лабораторию. Подойдет для этого обычный одноразовый шприц.

Затем клеща следует доставить в лабораторию для исследования на зараженность клещевыми инфекциями

В Перми уже начали работу сезонные лаборатории по исследованию клещей:

- Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае

ул. Лебедева, 26.

Режим работы: с 10 апреля с 8.30 до 16.00, с 13 апреля по 31 июля по будням с 8.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 21.00. тел. 260-28-69.

- Бактериологическая лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае

Ул. Сысольская, 4.

Режим работы: с 10 апреля с 8.30 до 16.00, с 13 апреля по 31 июля по будням с 8.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 21.00. тел. 284-11-92, тел. лаборатории 8-922-320-50-61.

- Пермская краевая клиническая инфекционная больница

ул. Восстания, 39, тел. 267-50-88.

Режим работы: с 8.00 до 20.00 в будни, с 9.00 до 21.00 в выходные и праздничные дни

Если клещ окажется зараженным, за медицинской помощью надо обратиться в Центр клещевых инфекций Пермской краевой клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Пушкина, 96, тел. 236-42-16. Прием с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00, без записи.