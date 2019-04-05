«Было двое, стало шестеро». Пермская журналистка приняла в семью четырех малышей

Еще вчера у Татьяны и Андрея Зыряновых была обычная, почти среднестатистическая семья: папа, мама и две дочки. Но случилась беда у их родственников. И четверо маленьких мальчиков остались без родителей.

Татьяна и Андрей решились на мужественный поступок – они взяли малышей к себе. Семья Зыряновых в одночасье увеличилась вдвое. Причем, двое мальчиков – близнецы, родившиеся всего два месяца назад.

- Мы оформляем опеку над четырьмя братьями: Льву 6 лет, Тимуру 3 года, Ване и Данилу 2 месяца, - рассказала Татьяна, она работает журналисткой на портале properm.ru. - Пока они под временной опекой бабушек. С близнецами будет моя мама. Поэтому я не ухожу в декрет. Какой мне декрет теперь?!

Пермяки, прочитавшие это сообщение Татьяны в фейсбуке, начали активно помогать семье, внезапно ставшей многодетной. Кто-то переводил деньги на карту, кто-то приносил памперсы, одежду и прочие необходимые малышам вещи.

Живет семья Зыряновых в Перми, в двухкомнатной квартире. Для четверых там места хватало. А вот разместить восьмерых – уже сложно. Поэтому первым делом необходимо приобрести двухъярусную кровать-диван, чтобы она не занимала много места в квартире. На это как раз и пойдут деньги, перечисленные горожанами.

Что еще требуется сейчас семье Зыряновых. В первую очередь - два места в детском саду №36, на Екатерининской, рядом с домом. Но это уже зависит от городских властей. А вот чем можем помочь им мы: нужны двухместная коляска, памперсы для новорожденных, детские столы-стулья, детское постельное белье в кроватку, одежда для мальчиков на рост 58-62 и больше.

А если вы хотите перевести деньги, то вот номер телефона, к которому привязана карта Татьяны Зыряновой, – 89097301054.