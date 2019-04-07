«Маленький ангел»: Знаменитая топ-модель Наташа Поли родила сына

Известная на весь мир модель Наташа Поли родила сына. О радостном событии она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

- Неделю назад маленький ангел вошел в нашу жизнь, - подписала фото с малышом модель.

Также Наташа Поли добавила, что ребенка назвали Эдриан Грей. Он появился на свет еще 30 марта.

- Поздравляю вас, ребята, - написала в комментариях модель Алессандра Амбросио.

natashapoly Наташа Поли родила сына

- Красота, - написала известная актриса Ева Лонгория.

Также молодую маму поздравили модели Саша Пивоварова, Коко Роша, певец Александр Ревва.

Напомним, Наташа Поли постоянно участвует в различных показах, снималась для японского, французского, голландского, турецкого Vogue. В Instagram у модели почти миллион подписчиков. С 2011 года Наташа Поли замужем за голландским бизнесменом Питером Баккером. Для семьи он построил красивый трехэтажный особняк. У супругов уже подрастает 6-летняя дочка Александра Кристина Баккер.