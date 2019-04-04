2019-04-04T15:21:06+03:00
Недвижимость

Отключения воды 5-7 апреля: в 35 домах пересохнут краны

Воды не будет в части домов в Орджоникидзевском и Кировском районах Перми
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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«Новогор-Прикамье» предупреждает об отключениях воды в пятницу и в выходные.

Так, 5 апреля с 9 до 17 часов не будет воды в Орджоникидзевском районе в домах по ул. Александра Щербакова, 22а и Домостроительной 2б и 13.

В субботу 6 апреля из-за ремонтных работ по ул. Можайской, 6 пересохнут краны у жителей домов по ул. Азотной, 1, ул. Бушмакина, 11, 13, 17, ул. Генерала Доватора, 42, ул. Колвинской, 10 и 23, ул. Можайской, 6 и ул. Суперфосфатной, 6 и 8.

В воскресенье, 7 апреля не повезет жителям Закамска. С 9 утра до 14.30 отключат воду в домах по ул. Магистральной, 89, 94, 94а, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 98, 98а, 100, 100а, 100б, 100в, 102, 104, 104/1, ул. Маршала Рыбалко, 101 и ул. Сысольской, 11, 15/1, 15/2, 15/3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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