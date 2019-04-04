«Мне пришлось сдать детей в интернат, когда мужа депортировали»

- В 23 года я осталась одна с тремя детьми на руках, без мужа, без денег и помощи, - говорит Вера. В конце прошлого года ее мужа как нелегального мигранта депортировали в Таджикистан на родину. Чтобы хоть как-то выживать, молодой маме пришлось отдать старших детей в интернат.

«Муж не дал мне доучиться»

Вера познакомилась с Фахриддином (все знакомые зовут его на русский манер - Федей) еще во время учебы в школе.

- Мы переписывались в социальных сетях, а встретились, когда я уже училась на повара-кондитера, - рассказывает Вера. - Федя работал в Перми и стал приезжать в гости к нам в Кудымкар каждую неделю. Сначала моя мама была против наших отношений - он старше меня на семь лет, другой национальности. Но когда они познакомились поближе, отношения наладились. Федя непьющий, работящий, всегда уважительно относится к людям.

Вера осталась одна с тремя детьми без средств к существованиюФото: из семейного архива

Федор приехал в Пермь 12 лет назад вместе с отцом, братом и дядей. В Таджикистане для них работы не было, и в Перми мужчины хватались за любой заработок: ремонтировали квартиры, строили дома. С документами на тот момент все было в порядке - мигранты получили патент на работу и временное разрешение на проживание в России.

Официально Федор и Вера расписались в 2015 году. Их старшей дочке Диане сейчас 6 лет, сыну Руслану - 5, а крошечной Осе - всего 8 месяцев.

Лучше в интернате, чем у мамы? 00:00 00:00

- На деньги материнского капитала мы купили домик в Карагайском районе, жили хорошо, не ссорились, - рассказывает Вера. - Только я училище окончить не успела, всего три месяца оставалось. Я уже дочку старшую родила, и муж не разрешил мне ходить на занятия. У них не принято, чтобы жены работали. Поэтому профессии у меня никакой нет.

Год назад с Федором на работе случилась беда. Он работал на пилораме и упал с высоты. В больнице оказалось, что у мужчины разрыв почки, ему сделали экстренную операцию.

- Федя долго болел и не мог работать, мы еле сводили концы с концами, - продолжает Вера. - В то же время у него закончился срок пребывания на территории России. Ему нужно было пересечь границу с Таджикистаном, чтобы оформить новое разрешение на проживание в Россию. Из-за травмы муж не смог этого сделать. Мы пытались получить отсрочку, но пришел отказ.

Федору запрещено возвращаться в Россию в течение пяти летФото: из семейного архива

«За долги отключили воду»

За нарушение миграционного законодательства по решению суда Фахриддина Холикова депортировали в Таджикистан. В течение пяти лет ему нельзя возвращаться в Россию.

- Муж обещал помогать, но он до сих пор не может устроиться на работу, - говорит Вера. - Мы с детьми живем на пособия: 174 рубля в месяц за одного ребенка плюс пособие по уходу за младшей дочкой. В месяц выходит около 8 тысяч рублей, из которых половину я плачу за интернат.

В селе, где живет семья, детского сада нет. И Вере пришлось отдать Диану и Руслана в сад-интернат за 12 километров от дома. С виду - это обычный садик. Есть группы детей, которых родители по вечерам забирают домой, и группы, где малыши живут с понедельника по пятницу.

- Там хорошие условия, но я скучаю и схожу с ума от переживаний, потому что вижу детей только по выходным, - чуть не плачет многодетная мама. - Звоню, конечно, почти каждый день, но забрать их домой не могу. Там и питание хорошее, и к школе детей подготовят лучше, чем я. Моя мама живет далеко, болеет, приезжать и помогать она не может. Я живу одна в частном доме с младшей дочкой. За коммунальные долги у нас отключили воду, перекрыли трубы. А денег, чтобы погасить задолженность, у меня нет.

Многодетная мама обратилась к пермскому омбудсмену. Юристы помогли Вере составить жалобу в Европейский суд по правам человека.

- Фахриддина Холикова выдворили из России по законным основаниям - как нелегального мигранта, - пояснили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. - Мужчина не смог оформить разрешение на временное проживание, которое дается сроком на три года. Однако Конвенция по защите прав человека и основных свобод гласит о том, что каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни. Мы считаем, что здесь нарушены права всех членов семьи, которая сейчас оказалась на грани выживания. В жалобе, поданной в Европейский суд, мы просим отменить решение суда о выдворении многодетного отца из России и дать ему возможность воссоединиться с женой и детьми.