«Изменила пацанам с очаровательными джентльменами». Пермская актриса Зоя Бербер выступит в шоу на другом канале

Звезда сериала «Реальные пацаны», пермская актриса Зоя Бербер приняла участие в юмористической программе «Шоу выходного дня». Фотографии со съемок с ведущими программы Романом Юнусовым и Антоном Лирником она выставила на своей странице в Instagram. За день пост набрал 6 000 лайков.

- Как-нибудь, в конце апреля, заскочу к вам в телевизор, - подписала фото актриса. - На другом канале и с другими пацанами, здесь они будут очаровательные джентльмены, но и там мы с вами похихикаем.

Ранее Зоя Бербер поделилась с подписчиками очередным «горячим» снимком с фотосессии в постели. На нем она позирует со своей подругой, актрисой Натальей Земцовой. На красавицах - белые парики под каре

Тем временем, 25 марта на экраны вышел новый сезон сериала «Реальные пацаны». По сюжету Лера, которую играет Зоя Бербер, занимается воспитанием второго ребенка, а Колян - работает в женской футбольной команде. Но внезапно возвращаются родители Леры. Они поссорились, и молодые супруги боятся, что конфликт отразится и на их семейной идиллии.