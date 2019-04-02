Бывший переводчик из «Амкара» пытается вернуть детей, которых жена-фанатка увезла в Германию

- Такое впечатление, что отец у нас в стране – существо третьего сорта, - говорит 42-летний пермяк Денис Захаров. – Моя бывшая жена увезла дочь и сынишку в неизвестном направлении, а я месяцами добивался того, чтобы мне хотя бы помогли узнать, где они теперь. Обивал пороги в полиции, писал в министерство иностранных дел. А теперь вот третий год добиваюсь хотя бы возможности увидеться с дочерью и сыном.

Семья футбольных фанатов просуществовала недолго

В бывшем футбольном клубе «Амкар» Денис, владеющий четырьмя языками, работал переводчиком – помогал вести переговоры о приобретении легионеров, в составлении контрактов с ними, писал пресс-релизы для зарубежных изданий. Там он и познакомился со своей будущей женой, которая была фанаткой «Амкара» и старалась не пропустить ни одного матча с участием пермской команды.

- Я тоже футбольный фанат со стажем, Ольга давно тусовалась с футболистами, - рассказывает Денис. - Как-то на одном из выездов команды мы с ней и сошлись. Когда поженились, она немного поработала кассиром в казино, в магазинке, а потом у меня на шее сидела.

«Футбольная» семья просуществовала не слишком долго, хотя поначалу казалась счастливой. Сначала родилась дочка, потом сынишка. Девочка уже пошла в школу, когда отношения между супругами дали трещину.

- Она нашла себе молдаванина-гастарбайтера с молдавской фамилией, который приехал в Прикамье на заработки, путалась с ним год с лишним, я их разве что только со свечкой не заставал, - утверждает сейчас Денис. - Рассказывала мне при этом истории про командировки на выходные. А я детьми занимался. Спать укладывал, водил их на прогулку. Да еще ухаживал за матерью, которая была при смерти. Я помню, как Ольгу драконило, когда соседка ей про меня говорила: «Все бы такие отцы были».

В новой семье у Ольги появились еще два мальчика. Фото: личная страница ВКонтакте.

«Они начали кочевую жизнь, и я потерял их след»

В конце концов, фанаты-супруги развелись.

- Детей, понятно, оставили с матерью, такой у нас подход в судах, - говорит Денис. – Напрасно я приводил какие-то аргументы. Говорил, что детям будет лучше у меня дома - в их детской комнате по-прежнему все так же, как и было, кроватки, игрушки их ждут. Это их комната, и там ничего не изменится. Кот, которого дочка Лунтиком назвала, до сих пор ее ждет, спит только на ее кровати. А Ольга с новым мужем начали какую-то цыганскую жизнь. Кочевали с места на место по съемным квартирам. Дочка за год три школы в Перми сменила. А потом они переехали в Питер, и там за неполных полгода пожили в трех местах. Дети мне как-то жаловались: они мерзнут, потому что у них дома кругом щели и двери не закрываются. А потом дети и вовсе исчезли. Как потом мне удалось выяснить, они оказались за рубежом. Ну, а на мой адрес стали приходить письма от судебных приставов. Я понял, что перед отъездом Ольга набрала кредитных карт и обналичила их.

Как же дети оказались за границей без ведома отца?

Как рассказывает Денис, его бывшая жена потребовала от него подписать разрешение на выезд детей за границу на летний отдых.

Пермяк пытается вернуть детей, которых бывшая жена-фанатка увезла за границу. 00:00 00:00

- Она пригрозила, что иначе я больше не увижу их, - рассказывает Денис. – Я подписал разрешение, но только на лето - до 31 августа. Сыну и дочке я вручил по сотовому телефону, положил на них деньги, чтобы мы могли связываться. Но когда я пробовал звонить – телефоны были отключены. Я не знал, что и подумать. Потом мне вдруг позвонила дочка - со стационарного телефона. Она почти ничего не успела сказать, и связь прервалась. Я выяснил, что звонили из Женевы. Больше никакой связи ни с детьми, ни с бывшей супругой не было. Я долго не знал, где они находятся и что с ними.

В Кировском районном суде удовлетворили иск Дениса.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«В Германии бывшая супруга попросила политического убежища»

Он пошел в полицию, обратился в МИД.

- Трижды детей объявляли в розыск, и каждый раз его прекращали, - говорит Денис. - Только через знакомых в погранслужбе я узнал, что они вылетели авиарейсом в Женеву. Долго они в Швейцарии не задержались, переехали в Германию. Напасть на их след помогли друзья, с которыми я учился на инязе в педуниверситете, и которые теперь там живут. Они даже узнали адрес в Лейпциге. Но я туда приехать не могу: выяснилось, что Ольга попросила в Германии политического убежища. Об этом мне написали из международного Красного креста, куда я делал запрос. В письме было сказано, что мне не могут из-за этого сообщить ее адрес. Я теперь его знаю, но приехать туда не могу – один звонок Ольги в полицию, а она туда точно позвонит, и меня выдворят в 24 часа, и я стану невыездной. И я решил, что буду добиваться экстрадиции детей на Родину через суд. Или - хотя бы возможности видеться с ними. Я обращался в немецкий суд. Но мне там объяснили, что у наших стран нет соглашения по разрешению таких споров. И прежде, чем они начнут рассматривать это дело, требуется решение хотя бы нашего суда. И я туда обратился.

Суд в Перми отец выиграл

На днях Кировский районный суд Перми вынес положительное решение по иску Дениса Захарова. Он требует от бывшей жены обеспечить телефонную связь с детьми в любое время. А также – обеспечить возможность видеться с ними в их летние и зимние каникулы.

Суд иск удовлетворил.

- Теперь у меня на очереди – судебная инстанция в Германии, - говорит Денис. – Надеюсь, что пройти ее мне помогут министерства образования, иностранных дел, куда я планирую обратиться. Ольга вряд ли согласится привозить детей сюда, в Пермь: как я уже говорит, тут ее ждут письма от судебных приставов, и ее могут просто отсюда больше не выпустить. Но я будут этого добиваться. В идеале я хотел бы добиться экстрадиции детей, чтобы они вернулись домой. Я не знаю, в каких они условиях живут сейчас

По запросу суда бывшая жена Дениса, у которой уже родились еще два мальчика, выслала справки из школы, где учится его дочь, и из садика, куда ходит его сын. Она пишет, что они живут хорошо и ни в чем не нуждаются.

- Но в этих справках нет названий образовательных учреждений, ни каких-либо данных о них, - сомневается он. - Они написаны непонятно кем от руки и никем не заверены, я таких за час могу целую кипу написать. Пока я от самих детей не услышу, как они живут, я не успокоюсь.

Связаться с Ольгой, чтобы узнать ее версию событий, нам пока не удалось – мы написала ей на ее страницах в соцсетях, но ответа пока не получили.