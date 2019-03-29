«Давайте пригласим на юбилей Перми потомков Мурчисона». На градсовете показали, что построят в устье Егошихи

На градостроительном совете в Перми представили концепцию развития территории в устье реки Егошихи. Именно там 300 лет назад был заложен Егошихинский медеплавильный завода, с которого началась Пермь.

Пермский архитектор Виктор Воженников показал, как может преобразиться территория от Разгуляя до набережной Камы. Напомним, правительство Пермского края выкупило здания и территорию завода Шпагина, после чего эту, закрытую ранее от людских глаз площадку, было решено превратить в большое культурное пространство. А так как сейчас вокруг бывшего завода находятся деревянные частные дома и старые гаражи, плохо гармонирующие с музеями, вместо них на этой территории будет создан историко-культурный комплекс.

Площадь между двумя вокзалами получит название площадь «Трех столетий». Фото из презентации.

- Территория находится в крайне запущенном состоянии, - отметил Виктор Воженников. – А ведь здесь находятся 16 памятников культурного наследия, включая собор Петра и Павла – первое каменное здание Перми.

Итак, что планируется сделать на участке в 70 гектаров.

1.Пермская художественная галерея переедет в новое здание, которое будет построено на месте трех небольших заводских корпусов, расположенных вдоль железной дороги. Проект галереи уже создан, в апреле его направят на Государственную экспертизу.

2. В цехе №5, формой напоминающем букву Ш, разместят экспозиции краеведческого музея, а также кафе и небольшие магазинчики.

3. В бывшее административное здание завода, расположенное вдоль реки Егошихи, переедет Музей современного искусства PERMM.

4. В здании железнодорожного вокзала кроме нынешней экспозиции исторического парка «Россия – моя история» разместится информационный туристический центр.

5. Площадь между двумя вокзалами – речным и железнодорожным – получит название площадь «Трех столетий». Движение по ней предполагается ограничить для транспорта.

Вместо Горнозаводской железнодорожной ветки появится скоростной трамвай. Фото из презентации.

6. Вместо Горнозаводской железнодорожной ветки, которую планируют закрыть, появится скоростной трамвай, соединяющий Мотовилиху и Пермь II. Трамвайные рельсы пройдут между железнодорожным вокзалом и зданиями краеведческого музея и галереи.

7. На месте частной застройки в Разгуляе планируется создать «Город мастеров». Это несколько кварталов деревянных и кирпичных домов начала прошлого века, где расположатся ремесленные мастерские, кафе и магазинчики.

На месте частной застройки в Разгуляе планируется создать «Город мастеров». Фото из презентации.

8. Во время археологических раскопок были обнаружены фундаменты медеплавильных печей Егошихинского завода, сделанные из лиственницы. На этих фундаментах планируется построить подобие старинных печей, чтобы напомнить, откуда все-таки пошла Пермь. А также поставить на Егошихе плотину, чтобы создать там небольшой пруд. А возле пруда создать зону фестивалей и построить открытый амфитеатр, где можно будет сидеть и отдыхать.

Возле пруда построят открытый амфитеатр. Фото из презентации.

9. Набережную Егошихи собираются обустроить, чтобы там можно было отдыхать в любое время. А вдоль берега - создать тропу Родерика Мурчисона, который именно в тех местах обнаружил доказательства существования пермского геологического периода.

В связи с этим Виктор Воженников предложил пригласить на празднование 300-летия Перми потомков Мурчисона.

10. За сквером Татищева выделено место под строительство нового здания театра оперы и балета.

Выслушав архитектора, члены градсовета высказали свои предложения. В частности, не закрывать площадь «Трех столетий» для автотранспорта, а наоборот, разблокировать тупик, сделать возможным сквозной проезд от площади к улице Ленина.

В результате на градсовете решили принять к сведению концепцию, а впоследствии еще собраться и обсудить более конкретно вопросы и транспортной доступности, и возможности использовать для строительства территории, где сейчас живут люди.