2019-03-29T15:14:38+03:00
Общество

В выходные в Пермском крае ожидаются осадки и сильный ветер

Вечером в субботу в Перми пройдет снегопад
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, 28-29 марта стали самыми теплыми днями месяца. В Перми температура воздуха доходила до +10. На фоне такой теплой погоды наблюдается активное таяние снега, однако до полного схода снежного покрова и начала половодья еще далеко.

Но в выходные ожидается резкое изменение погоды. Утром в субботу начнет усиливаться юго-западный ветер. Его скорость к середине дня достигнет 12 метров в секунду, а вечером до 20м/с. Температура днем не превысит +3°.

- Во второй половине дня в северной и восточной части Пермского края ожидается сильный снегопад, - прогнозируют синоптики. - Температура понизится до -1°. В Перми снегопад начнется вечером и также будет сильным, но непродолжительным. Ветер при этом ослабеет.

31 марта Пермский край окажется в тылу циклона. Утром еще возможны осадки в основном по востоку края, а днем ожидается прояснение. Температура воздуха повысится до 6° на большей части региона, за исключением восточных районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Администрация губернатора Фургала душит инвесторов в ТОСЭР «Комсомольск»?
Территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке были определены государством как одни из ключевых драйверов развития всего макрорегиона на перспективу ближайших десятилетий
Новости 24
«На следующей неделе будет по-настоящему тепло». Но пока в МЧС предупредили об осложнении дорожной обстановки в Прикамье
Директору Пермской филармонии присвоили звание заслуженного работника культуры России
«Продукты с истекшим сроком годности». В прикамской школе детей кормили просрочкой
В Перми умер известный историк и археолог Андрей Мельничук
Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ивановской области
Пермяки присоединятся к мировой акции «Час Земли».
В Пермь поступили первые 3 муниципальных автобуса из 85
«Не убивай меня, у меня пятеро детей». В Березниках ищут вооруженного грабителя, который ворвался в магазин с ножом
В Прикамье мужчина ворвался в офис микрозаймов с канцелярским ножом и похитил 70 тысяч рублей
В самом зрелищном поединке чемпионата по тайскому боксу в Перми сойдут лучшие бойцы муай-тай и MMA
Пермский театр оперы и балета должен вернуть в бюджет края 20 млн рублей
В Прикамье осужден дачный вор-рецидивист
Для Пермского авиационного техникума построят новый корпус
«Удерживаются за границей». Матери жалуются детскому омбудсмену Прикамья, что их разлучили с детьми
Поезд с трофейным сирийским оружием прибудет в Пермь 10 апреля
Оставь покрышки – их увезет «Экомобиль». В Перми запущена акция «Шина»
В Перми гендиректор «Камской долины» официально стал банкротом
В Прикамье 30-летний мужчина жестоко убил своего дядю