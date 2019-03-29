В выходные в Пермском крае ожидаются осадки и сильный ветер

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, 28-29 марта стали самыми теплыми днями месяца. В Перми температура воздуха доходила до +10. На фоне такой теплой погоды наблюдается активное таяние снега, однако до полного схода снежного покрова и начала половодья еще далеко.

Но в выходные ожидается резкое изменение погоды. Утром в субботу начнет усиливаться юго-западный ветер. Его скорость к середине дня достигнет 12 метров в секунду, а вечером до 20м/с. Температура днем не превысит +3°.

- Во второй половине дня в северной и восточной части Пермского края ожидается сильный снегопад, - прогнозируют синоптики. - Температура понизится до -1°. В Перми снегопад начнется вечером и также будет сильным, но непродолжительным. Ветер при этом ослабеет.

31 марта Пермский край окажется в тылу циклона. Утром еще возможны осадки в основном по востоку края, а днем ожидается прояснение. Температура воздуха повысится до 6° на большей части региона, за исключением восточных районов.