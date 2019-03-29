2019-03-29T08:21:28+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«Дорогая, включаю режим свидания!» Какие квартиры в Перми нужны будут тем, кто пока ходит в школу?

В краевом центре обсудили, как должен выглядеть «умный город для людей»
Андрей МАТЛИН
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Развитие полезных для горожан IT-технологий входит в число перспективных приоритетов в городе и краеРазвитие полезных для горожан IT-технологий входит в число перспективных приоритетов в городе и краеФото: Андрей МАТЛИН
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Какие квартиры будут востребованы в 2030 году? Надо ли их оснащать «умными» IT-технологиями?

На эти вопросы пытались ответить участники XIV Камского форума, который открылся в Перми. Заявленная ключевая тема - «Умный город для людей». С приветственным словом к участникам обратились, в частности, первый замминистра информационного развития и связи Пермского края Александр Мальцев и первый замглавы Перми Виктор Агеев. Они заявили, что развитие полезных для горожан IT-технологий входит в число перспективных приоритетов в городе и крае.

Но вот как именно их нужно развивать?

«Прикоснулся к смартфону – заиграла романтическая музыка»

Общение на форуме решили сделать неформальным. И помимо обычных дискуссий организовали ток-шоу. Его так и назвали: «Поколения X, Y, Z: как девелоперы решают задачи со многими неизвестными»

В словесных батлах сошлись скептики и приверженцы развития умных технологий в новостройках. Спорили представители компаний-застройщиков, риэлторы и просто жители Перми.

- Когда-то мы обходились без навигаторов и онлайн-банков, а теперь жизнь без них немыслима, - убеждала одна из участниц ток-шоу. - Через 10 лет будет странно, если квартира не будет оборудована системой распознавания хозяина, климат-контролем, умными датчиками, которые будут следить за исправностью систем жизнеобеспечения. Домохозяйки, которым приходилось с сумками в руках подолгу искать ключи от запертой двери, поймут меня. Умные технологии позволяют многое: например, можно даже создать «режим свидания». Нажал на смартфон, и заиграла романтическая музыка, приглушился свет, задернулись жалюзи.

- Фото: Андрей МАТЛИН

-Фото: Андрей МАТЛИН

«Шторы можно задернуть и вручную»

- От этого «поколения Z» я уже сейчас прячу айфон и айпад, - возражал ее оппонент. – Мы что, хотим, чтобы, повзрослев, они и вовсе «нырнули в матрицу»? Нужно оснащать дома полезными функциями, например, по регулированию отопления. А все остальное сделать фишками-опциями. Включать музыку и задергивать шторы можно и вручную.

По оценкам пермских риэлторов, полный пакет функций «умного дома» обойдется сейчас примерно в 70-100 тысяч рублей.

- А это почти от 5 до 8 процентов стоимости квартир-студий, которые сейчас наиболее востребованы, - уточнил один из них. - Продать такие квартиры будет труднее.

- Эти деньги собственникам жилья удастся сэкономить с помощью той же системы климат-контроля, - не соглашались с ним оптимисты.

По окончании батлов участники ток-шоу проголосовали за тех спикеров, позиция которых показалась им более убедительной. Сторонники развития технологий «умного дома» и «умного города» победили с убедительным перевесом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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