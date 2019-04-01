Каким дома стал кот из приюта, который каждую минуту чувствовал боль

В прошлом году на попечении пермского приюта «Матроскин» оказался черный котенок Макс. Но у него были большие проблемы с глазами.

- Генетическое заболевание настолько изуродовало его глаза, что реснички росли внутри века и каждый миг сильно царапали роговицу глаза, - рассказали в приюте. - Кошки моргают примерно 1 раз в минуту. То есть каждую минуту своей жизни Максик испытал нестерпимую боль.

Благодаря волонтерам и просто неравнодушным людям, которые помогли собрать деньги, Максу сделали серьезную операцию. Частично ему устранили аномальное развитие глаза и заворот век. Но после этого коту нужен был очень тщательный и сложный уход, поэтому его отдали на передержку.

Макс спит "в кроватке". Фото из группы "Приют "Матроскин"

- Волонтер Михаил лечил Макса специальными мазями, - добавили в приюте. – И сейчас постоянно возит его к офтальмологу. Мы поняли, что для Макса нет более ответственного хозяина, чем Михаил, так что он решил оставить кота у себя.