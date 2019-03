«Расскажи, что ты любишь меня». Пермский музыкант DJ Smash снял спорный клип о знакомстве в Instagram с девушкой-вампиром

DJ Smash представил новый клип «Расскажи». Ролик он выложил на своей странице в Instagram.

На видео мужчина сидит в ресторане и ждет девушку, с которой познакомился в Instagram. На свидание приходит красивая девушка в красном платье. Она садится за столик и начинает твердить одну фразу: «Расскажи». При этом она кривляется, как поломанная кукла. в ресторан приходит одноклассница главного героя. После этого герои ролика устраивают драку и танцуют в одном нижнем белье. За этим наблюдает усатый бармен – его играет сам DJ Smash.

Главного героя клипа сыграл музыкант и модель из Красноярска Виктор Михайлов.

Мнения о новом клипе разделились. Кто-то назвал его бредом, что таким клипом можно только пытать. Землячка DJ Smash Зоя Бербер новое творение пермского музыканта оценила, написав в комментариях «Круто».

Напомним, что недавно DJ Smash отсудил у экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича 11 миллионов рублей компенсации.

18 апреля в московском Vegas City Hall премьера уникального электронного шоу с симфоническим оркестром Symphony Never Sleeps.