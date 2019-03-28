2019-03-28T13:05:37+03:00
Общество

«Подруга похожа на Уму Турман». Зоя Бербер поделилась еще одним откровенным снимком с фотосессии в постели

У пермской актрисы более 600 тысяч подписчиков в Instagram
Елена КОНОВА
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Зоя Бербер - активный пользователь соцсетейЗоя Бербер - активный пользователь соцсетейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер поделилась с подписчиками очередным «горячим» снимком с фотосессии в постели. На нем она позирует со своей подругой, актрисой Натальей Земцовой. На красавицах - белые парики под каре.

«Подруга очень похожа на Уму Турман», «Вы как Ума Турман и певица Сия», «Прелестны», - комментируют подписчики.

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Из Instagram Зои Бербер
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Зоя Бербер активно ведет соцсети и с удовольствием делится подписчиками новостями из своей жизни.

Кстати, 25 марта на экраны вышел новый сезон сериала «Реальные пацаны». По сюжету Лера, которую играет Зоя Бербер, занимается воспитанием второго ребенка, а Колян - работает в женской футбольной команде. Но внезапно возвращаются родители Леры. Они поссорились, и молодые супруги боятся, что конфликт отразится и на их семейной идиллии. У других героев тоже большие изменения - Валя ждет тройню, Маша с Эдиком берут ипотеку, а к Антохе возвращается его любовь - Наташа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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