«Подруга похожа на Уму Турман». Зоя Бербер поделилась еще одним откровенным снимком с фотосессии в постели

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер поделилась с подписчиками очередным «горячим» снимком с фотосессии в постели. На нем она позирует со своей подругой, актрисой Натальей Земцовой. На красавицах - белые парики под каре.

«Подруга очень похожа на Уму Турман», «Вы как Ума Турман и певица Сия», «Прелестны», - комментируют подписчики.

zberberr Из Instagram Зои Бербер

Зоя Бербер активно ведет соцсети и с удовольствием делится подписчиками новостями из своей жизни.

Кстати, 25 марта на экраны вышел новый сезон сериала «Реальные пацаны». По сюжету Лера, которую играет Зоя Бербер, занимается воспитанием второго ребенка, а Колян - работает в женской футбольной команде. Но внезапно возвращаются родители Леры. Они поссорились, и молодые супруги боятся, что конфликт отразится и на их семейной идиллии. У других героев тоже большие изменения - Валя ждет тройню, Маша с Эдиком берут ипотеку, а к Антохе возвращается его любовь - Наташа.