Государственный Соликамский музей собирает в интернете деньги на освещение и ремонт туалета

- Конечно, санузел не имеет прямого отношения к музейной экспозиции, но мне кажется, что впечатление от красоты экспонатов может быть испорчено после посещения такой уборной, - рассказывает научный сотрудник Соликамского краеведческого музея Ирина Рудик. Именно поэтому Ирина, как она сама говорит, «решила пуститься в авантюру».

Сотрудники музея объявили сбор денег на освещение, покрытие пола и ремонт туалета для новой Галереи домовой росписи Прикамья.

- В Соликамском районе в конце XIX – начале XX веков было модное веяние – крестьяне расписывали внутренние стены дома, залавки, шкафы, прялки, полки, глинобитные печи украшали расписной деревянной облицовкой, - рассказывает Ирина Рудик. - У нас богатая коллекция, собранная из 20 деревень, которых уже нет на карте. Когда мы выставляли наши экспонаты, мы увидели, как люди смотрят на расписные деревяшки и говорят: «Как красиво!». И поняли, что домовой росписи нужен свой «дом» - галерея.

В этом году для Галереи домовой росписи Соликамский музей выделил отдельное помещение. Оно находится в здании бывшей церкви, перестроенной в 30-е годы. Потолок в трещинах, тусклые светильники, стены до половины выкрашены масляной краской, а выше - в побелке. И донельзя запущенный туалет. Впрочем, хорошо, что хоть такой есть. На весь Соликамский краеведческий музей, разбросанный по пяти разным зданиям, – только три санузла. Так как все музейные здания - бывшие церкви 17-18 веков, и там не предусмотрены «удобства».

В итоге, чтобы создать галерею, по подсчетам сотрудников музея, потребовалось около 1, 8 миллиона рублей. Часть денег – 400 тысяч – музей получил в качестве гранта от краевого министерства культуры. Их можно потратить только на художественную концепцию проекта и монтаж экспозиции. 200 тысяч - чтобы привести в порядок стены и потолок, сделать черновой пол - выделила спонсор. 700 тысяч - собственные средства музея. А оставшуюся сумму – полмиллиона рублей - музей надеется собрать с помощью краудфандинга.

- Галерею мы все равно откроем, - говорит Ирина Рудик. - Только дело в том, каким способами и средствами это будем делать. Или полностью погрязнем в долгах, чтобы реализовать проект, либо всем миром с этой задачей справимся.

Сбор денег идет на краудфандинговой площадке. За три недели музею удалось собрать 47 тысяч рублей.

- В обмен на помощь мы можем предложить вам билет в галерею. Да, пока она не построена, но билет уже будет у вас, и вы сможете посетить ее в течение года после открытия, - рассказывает Ирина Рудик. – Можем пригласить вас на мастер-класс. А есть вознаграждение, не связанное с галереей напрямую. Но очень крутое для любителей побывать там, где запрещено. Музейный комплекс Соликамского краеведческого музея находится в зданиях 18-19 веков. Посетив экскурсию «Музейные тайны», вы получите индивидуальное сопровождение в те помещения, которые закрыты для показа: чердаки и подклетные помещения исторических зданий музея.