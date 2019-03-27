В Пермском крае перевернулся автобус с 17 пассажирами

В Прикамье сегодня, 27 марта, около 10 утра в Осинском районе на трассе Кукуштан-Чайковский произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус, следовавший по маршруту Пермь – Чайковский опрокинулся в кювет. Очевидцы сняли видео, на котором видно, как люди выбираются из упавшего набок автобуса.

- По предварительным данным, водитель автобуса «Хайгер» на 102 километре трассы не справился с управлением и допустил опрокидывание, – сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД.

В салоне автобуса находились 17 человек. По крайней мере четверым пассажирам потребовалась медицинская помощь. Несовершеннолетних среди них нет.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как нам стало известно, автобус принадлежит компании «Пермские автобусные линии».

- Я в этом бизнесе с 2000 года, но такое происшествие первый раз происходит, - сказал нам руководитель компании Олег Сасунов. - Я думаю, что авария произошла из-за скользкой дороги. На место выехали сотрудники компании, в том числе и механик. Уточню, что все пассажиры в автобусе застрахованы на сумму до 2 миллионов рублей.

В период неблагоприятной погоды Госавтоинспекция Пермского края обращает внимание водителей на необходимость соблюдения правил дорожного движения и перевозки пассажиров в автобусе.