«Забежали, схватили за волосы и замотали врача скотчем». В Перми совершено дерзкое нападение на стоматклинику

Сегодня ночью в Перми совершено разбойное нападение на стоматологическую клинику в Свердловском районе.

- Позвонили ночью в дверь, - рассказывает одна из сотрудниц клиники. – Я по инерции пошла открывать, думала, что пришла уборщица. Заскочил молодой человек, весь в черном. Меня сразу один из нападавших схватил за волосы и потащил в кабинет, где отдыхал врач. Затем он связал нас скотчем.

На кадрах видеонаблюдения видно, как в помещение стоматклиники забежали двое в масках. Один схватил женщину за волосы, второй стал обыскивать помещение. Мужчины нашли сейф, открыли его и похитили 400 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пермского уголовного розыска подозреваемые задержаны по горячим следам, - сообщили в гУ МВД России по Пермскому краю. – Ими оказались ранее судимые братья – 35 и 30 лет. Они водворены в изолятор временного содержания. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело, ведется следствие