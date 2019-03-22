Отключения воды в Перми 22-23 марта: публикуем график

Так 22 марта до 19 часов из-за плановых ремонтных работ воду отключили по адресам в Свердловском районе:

Ул. Героев Хасана, 79, 81б;

Ул. Ижевская, 18, 32;

Ул. Полазненская, 1;

Ул. Усольская, 1, 2а, 3, 3а, 5а, 5а К1, 7, 9, 11, 13, 13а,

А также в Индустриальном районе по ул. Космонавта Беляева, 40, 42, 44, 46, 48.

23 марта также из-за плановых работ на ул. Александра Щербакова с 9 до 19 часов не будет воды в домах по:

Ул. Александра Щербакова, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 33, 33а;

Ул. Белозерская, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 7, 8, 9;

Ул. Валежная, 1, 15, 3, 5, 7;

Ул. Домостроительная, 1, 2, 2а, 4;

Ул. Оргалитовая, 2, 3, 4, 6, 7;

Ул. Песочная, 1, 12, 14, 16, 18, 1А, 1В, 22, 8.

Также 23 марта аварийно-восстановительные работы пройдут на улице Краснополянской. С 9.30 до 19.30 воды не будет по адресам:

пер. Ашапский, 4;

Ул. Бригадирская, 1;

Ул. Краснополянская, 20, 20а, 24, 26;

Ул. Пихтовая, 10, 2, 4, 8.