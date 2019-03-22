2019-03-22T08:00:58+03:00
Недвижимость

Отключения воды в Перми 22-23 марта: публикуем график

Пермяков просят запастись водой в связи с ремонтными работами
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Анна ЧЕРНАЯ
Изменить размер текста:

Так 22 марта до 19 часов из-за плановых ремонтных работ воду отключили по адресам в Свердловском районе:

Ул. Героев Хасана, 79, 81б;

Ул. Ижевская, 18, 32;

Ул. Полазненская, 1;

Ул. Усольская, 1, 2а, 3, 3а, 5а, 5а К1, 7, 9, 11, 13, 13а,

А также в Индустриальном районе по ул. Космонавта Беляева, 40, 42, 44, 46, 48.

23 марта также из-за плановых работ на ул. Александра Щербакова с 9 до 19 часов не будет воды в домах по:

Ул. Александра Щербакова, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 33, 33а;

Ул. Белозерская, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 7, 8, 9;

Ул. Валежная, 1, 15, 3, 5, 7;

Ул. Домостроительная, 1, 2, 2а, 4;

Ул. Оргалитовая, 2, 3, 4, 6, 7;

Ул. Песочная, 1, 12, 14, 16, 18, 1А, 1В, 22, 8.

Также 23 марта аварийно-восстановительные работы пройдут на улице Краснополянской. С 9.30 до 19.30 воды не будет по адресам:

пер. Ашапский, 4;

Ул. Бригадирская, 1;

Ул. Краснополянская, 20, 20а, 24, 26;

Ул. Пихтовая, 10, 2, 4, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Замглавы Минстроя Андрей Чибис: О тарифах на ЖКХ, капремонте и экономии на тепле
Как тратятся деньги, которые мы отчисляем на капремонт? Что грозит недобросовестным управляющим компаниям? И можно ли снизить тарифы на коммунальные услуги? Об этом и многом другом в интервью «КП» рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ
Новости 24
В Перми глыба снега чуть не придавила женщину с коляской
В Пермском крае стартовала акция «Счастливый автоплатёж»
«Решетников услышал болельщиков». Краевые власти собираются взять под контроль ситуацию в «Молоте-Прикамье»
Дополнительно почти 10 млн рублей будет направлено на вывоз снега из Перми
Пермский «Амкар» не получил от Международной федерации футбола 314 тысяч долларов за выступавшего на чемпионате мира игрока
«Это недальновидность украинского руководства». Экс-главу Перми Игоря Сапко включили в санкционный список
Пермский край оказался среди аутсайдеров рейтинга по благоустройству
«Не только соль с песком». В Перми следующей зимой улицы будут посыпать противогололедными реагентами
Жительница Новгорода продавала пермским пенсионерам «чудесные» фильтры для воды
В Перми маму учениц, которые не ходят в гимназию из-за отсутствия Манту, решили не штрафовать
Пермский уличный художник разрисовал памятник ЮНЕСКО в Черногории
«Выбежал на середину дороги». 7-летний мальчик из Перми спас котенка, которого выкинули из машины
«Нормальный так не поступил бы». 20-летний парень из Перми рассылает друзьям бывшей девушки ее обнаженные фото
На Камском форуме начнут разрабатывать стандарты «Умного города» для Перми
В Прикамье мужчина убил брата за выпивку
«ФОРА-БАНК» вошел в список самых надежных банков России, составленный Forbes
Эксперт РА оценило рейтинг надежности российской компании «Талан» на уровне ruBB
«Хотел помочь девушке». Пермского водителя ограбили в Ижевске вооруженные бандиты
В Перми начальник колонии получил более 200 тысяч рублей от заключенных
Два пермяка шли в магазин и провалились в яму
Пермская полиция ищет виновника аварии
В Прикамье мужчина в маске ограбил магазин
В Прикамье в ДТП погибла 38-летняя женщина
В Перми из торгового центра «Шоколад» эвакуируют посетителей
В Прикамье мужчине, который вступился за жену, дали три года
В центре Перми сбили пешехода
В Чайковском задержан рецидивист, который хотел украсть продукты
В Пермь приедет легендарный хоккеист