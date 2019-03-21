Оригинально! В Перми родились Иоанн и Иванка

7 марта в Перми родилась маленькая Иванка. Именно такое имя новорожденной пермячке дали папа и мама. Когда информация об этом появилась в соцсетях, жители Прикамья сразу стали интересоваться: не в честь ли дочери американского президента Иванки назвали свою дочку родители?

Оказалось, что нет.

- Да, мы с женой, конечно, знали, что так же зовут дочь Трампа, но наш выбор с этим никак не связан, - говорит Владимир Петров. - Просто мы с Машей давно интересуемся балканскими странами, там у нас много друзей. Возможно, это вообще колыбель всех славян. Поэтому и решили, что наши дети будут носить южнославянские имена.

"Первую дочку мы назвали Марикой, а вторую - Иванкой". Фото: Мотовилихинский ЗАГС.

Сейчас у 43-летнего Владимира и 34-летней Марии Петровых подрастает 5-летняя Марика. В свободное от садика время она ходит заниматься большим теннисом. Ее папа и мама, у которых свой небольшой бизнес по продаже детских товаров, - люди спортивные. Они и познакомились в тренажерном зале.

- Я ходил туда заниматься атлетизмом, Мария - на фитнес, - говорит Владимир. - Надеюсь, что и Иванку приобщим к какому-нибудь виду спорта.

- У нас какая-то северо-южно-славянская семья получается. У Марики - русые волосы и карие глазки, у Иванки - черные волосики и голубые глаза, - шутят Петровы.

Чуть раньше, 24 февраля, в Перми родился мальчик, которому родители дали имя Иоанн. И такой выбор тоже обсуждали в соцсетях. Не в честь ли Иоанна Грозного назвали ребенка?

- Ванечка у нас долгожданный сынишка, - говорит Андрей Фадеев. - Нам с Катей сейчас по 32 года, но мы давно его ждали. И вот дождались! Мы с самого начала решили, что выберем имя по святцам. Почему Иоанн, а не Иван? А это одно и то же имя. Просто под влиянием моды Георгии стали превращаться у нас в Юриев, а Иоанны - в Иванов. Вот и хотелось назвать ребенка не модным именем, а нашим исконным, которое на Руси было принято. Мне, конечно, хочется, чтобы сын поскорей вырос, чтобы вместе с ним чем-нибудь заниматься. А жена говорит: «Пусть подольше остается маленьким!» Катя сейчас у нас будет домохозяйкой. Ну а мне, скорее всего, снова придется мотаться по стране. Как геодезисту, мне довелось принимать участие в строительстве моста до острова Русский, аэродромов и даже атомной станции.