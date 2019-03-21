2019-03-20T21:20:30+03:00
Общество

Компостер с тысячами червей и многоразовые вещи: как пермячка сократила количество мусора до 5 кг в год

Переводчица Анна Кондратьева уже несколько лет старается сократить количество отходов до минимума
Елена КОНОВА
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Это весь мусор Анны и ее супруга за два месяцаЭто весь мусор Анны и ее супруга за два месяцаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Вместо свалки — на переработку

Специалисты подсчитали, что за год каждый из нас, если так можно выразиться, создает по 250 килограммов мусора. А вот 37-летняя пермячка Анна Кондратьева вместе с мужем, двумя котами и собакой умудрились за прошлый год намусорить всего на 5 килограммов, то есть в 50 раз меньше. Как им это удалось?

Несколько лет назад Анна узнала о движении Zero Waste (в переводе с английского — ноль отходов), которое призывает людей сокращать до минимума отходы, идущие на свалку. И загорелась этой идеей.

В эти контейнеры идет мусор, который можно переработать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эти контейнеры идет мусор, который можно переработатьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Содержимое нашего мусорного ведра - это то, что будет сотнями лет лежать на свалке, выделять токсины и загрязнять все вокруг, - сознательно рассуждает девушка. - Поэтому отходы надо перерабатывать.

В Перми на переработку принимают многое: бумагу, стекло, жесть, ветошь, батарейки, бытовую технику и некоторые виды пластика. Сначала Анна собирает все в специальные контейнеры, поставленные друг на друга. Они заполняются раз в два месяца, а затем девушка увозит их на переработку. Контейнеры компактны, стоят себе в углу квартиры и не занимают много места.

- Но сдать на переработку можно не все, - продолжает Анна. - Поэтому я еще в магазине думаю о том, что будет с отходами от покупки. И если понимаю, что, например, упаковку от чипсов сдать некуда, я их не покупаю. Шоколад беру только в бумажной обертке, а зубную пасту - в алюминиевой. Весь крем у меня в стеклянных баночках.

По соседству - червячки

Со стеклом и пластиком дело понятное, но куда деть, например, картофельные очистки и прочие отходы с кухонного стола? А это, кстати 40 процентов среднестатистического российского мусорного ведра. Для них Анна купила… червячков в специальном вермикомпостере. На вид это обычные тонкие контейнеры, поставленные друг на друга. Под крышечками - земля с червячками-старателями, туда и летят очистки.

Компостер выглядит как большой контейнер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Компостер выглядит как большой контейнерФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это специальное устройство, которое перерабатывает органику с помощью тысяч червей, - объясняет Анна. - Они едят отходы и производят биогумус (природное удобрение — ред.). Им нельзя скармливать белковую пищу - курицу, яйца, потому что от компостера будет идти неприятный запах. А так от него ничем не пахнет - черви успевают все съесть задолго до того, как отходы загниют. По квартире, как некоторые могли бы подумать, они не ползают - боятся света, так что за пределами контейнера им не выбраться.

И даже отходы от истребителей отходов — те самые удобрения — не пропадают. Их Анна либо отвозит родственникам на дачу, либо подбрасывает в комнатные цветы. Червячков Анна купила в магазине для дачников. Заплатила около 5000 рублей.

Но некоторые вещи, все же, супруги пустить на вторичную переработку не могут, например, блистеры от таблеток, чеки, фольга. Этого мусора и выходит на 5 килограммов в год.

Червяков почти не видно - они боятся света Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Червяков почти не видно - они боятся светаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Долой все одноразовое

Некоторые привычные в нашем быту вещи пермская семья заменяет на более экологичные. Тот же пластиковый стаканчик для кофе на свалке будет разлагаться несколько лет.

- Одноразовые вещи нужно заменять на многоразовые, - говорит Анна. - Поэтому я использую термос или многоразовую кружку вместо стаканчика для кофе, мешочки-сеточки вместо пакетов. Бахилы (для походов на фитнес или в парикмахерскую) я покупаю не из полиэтилена, а из плащевки, многоразовые. Их я стираю по мере загрязнения. А в кафе я сразу предупреждаю официанта, чтобы он не приносил мне пластиковые трубочки к напитку.

Советы для тех, кто волнуется об экологии

ИСТОЧНИК KP.RU

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