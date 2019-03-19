Исповедь фармацевта: "Придешь за аспирином - уйдешь с набором лекарств за полторы тысячи"

Я стою за аптечным прилавком уже 15 лет, и моя зарплата складывается из двух частей: небольшой оклад - 12 тысяч рублей и 7 - 8% от выручки. За месяц можно и до 30 тысяч догнать. Разумеется, в таких условиях любой провизор заинтересован в том, чтобы продать как можно больше.

Выручку можно увеличить разными способами. Например, предложить вместо отечественного препарата хороший, но более дорогой импортный. Правда, теперь такая схема не всегда работает, у нас ведь во всем импортозамещение - медицина не исключение. Врачи не выписывают импортные лекарства, если на отечественном рынке есть их аналоги, особенно для льготников. А я могу посоветовать: «Возьмите этот, он лучше. Правда, дороже». И тут уж кому покупатель поверит - рецепту от врача или мне. Но не всегда дорогие лекарства действительно лучше. В стоимости раскрученных брендов 50 - 70 процентов - затраты на рекламу.

Второй способ заработать больше - напомнить о сопутствующих препаратах. Например, если у человека простуда и требуется антибиотик, то, помимо этого, обязательно предложу ему пробиотик и пребиотик для профилактики дисбактериоза, антиаллергенный препарат, витамины. Так и уходит покупатель с увесистым пакетом с лекарствами на 1500 - 2000 рублей, хотя приходил за препаратом на 150.

Втиратели аспирина вызвали ажиотаж

Мы, провизоры, все время как между молотом и наковальней. Совсем превращаться в торгаша неэтично, а не торговать, значит, не зарабатывать. Я стараюсь найти компромисс, но главная задача - чтобы покупатель не ушел с пустыми руками.

Обычно, когда ко мне приходит бедно одетая бабушка и просит какой-то импортный препарат, я честно говорю:

- Такой есть, но он дорогой. Посоветуйтесь с врачом, нужен ли он вам, а пока купите отечественный, подешевле.

Но с ходу определить, готов ли человек выложить круглую сумму, получается не всегда. Зашла как-то в аптеку дамочка в шикарной норковой шубе, бриллиант на каждом пальце. Покупала активированный уголь и попросила скидку ей дать как пенсионерке. Стоило лекарство совсем мало, так что скидка вышла смешная - 10 копеек.

- А мне положена скидка! - настаивала женщина.

Основные покупатели аптек, разумеется, пенсионеры. Они не жалеют денег на свое здоровье и при этом клюют на рекламу. До смешного доходит. Один сомнительный журнал как-то опубликовал «народный» рецепт: мол, надо смешать анальгин с аспирином и натирать этой смесью суставы и спину. Толку от этого - ноль. Анальгин должен всасываться через кровь, сколько ни втирай его в кожу, никакого эффекта не будет. Но такой ажиотаж поднялся! Бабушки толпами пошли скупать эти таблетки.

Рецепт? Нет, не нужен!

Реклама - разговор отдельный. Люди насмотрятся, начитаются, сами поставят себе диагноз и идут в аптеку с девизом «Некогда болеть!» При простуде, поддаваясь призывам из телевизора, требуют модные препараты и не понимают, что там только жаропонижающее и десенсибилизирующее составляющие. Да, они снимут температуру и вторичные симптомы интоксикации, а вот на размножение вируса никак не влияют. Так что простуду придется переносить на ногах.

Я как-то была в Берлине и обратила внимание, что в местных аптеках, кроме капель в нос и леденцов от боли в горле, ничего без рецепта врача не продают. У нас тоже вроде бы решили антибиотики продавать по рецепту. Но это правило мы, провизоры, не всегда выполняем, особенно вечером, когда точно знаем, что не будет проверки. Оцениваешь посетителя, что не «тайный покупатель» и не сообщит в Рос-здравнадзор. И продашь антибиотик.

И тут не только в выручке дело. Если покупателю в аптеке откажут, он больше сюда, скорее всего, не вернется. Пойдет в другую. А ведь они у нас через каждые сто метров!

В первый ряд - за круглую сумму

Раньше в аптеки регулярно наведывались работники фармкомпаний и предлагали нам бонусы за то, чтобы мы закупали их лекарства. Бонусы - это то же самое, что откаты у чиновников, только называются мягче. К примеру, при заболевании суставов можно применять два вида противовоспалительных таблеток - «А» и «Б». Стоят они примерно одинаково. Но представитель компании, выпускающей «А», дал бонус за свой препарат. И если покупатель спросит: «Что у вас есть для суставов?», ему предложат «А». Только если он попросит конкретно «Б», тогда ему дадут именно ее.

Сейчас практически не осталось отдельных аптек. Поэтому фармкомпании обращаются в офисы аптечных сетей. Но кроме бонусов, которые получает узкий круг людей (я в их число не вхожу), есть и совершенно официальные договоры.

Компании-производители платят за то, чтобы разместить свои лекарства в первом ряду витрины, по 30 тысяч рублей в месяц за каждый препарат. Тогда человек, придя в аптеку, сразу натыкается на него взглядом. За второй и третий ряды тоже платят, хотя поменьше. Поэтому если ты просто придешь в аптеку и попытаешься выбрать препарат из тех, что на виду, тебе попадутся только дорогие лекарства. Остальные придется спрашивать.

На витринах, где стоят всякие зубные пасты, детское питание, тоже находятся лишь те товары, за выкладку которых заплачено. И вообще в аптечные сети попадают лекарства, за вход которых в сеть заплатили по договору коммерческой концессии.

Кстати, так же фармкомпании «дружат» с врачами. Именно поэтому они прописывают лекарства только определенных компаний. Правда, теперь главные врачи пытаются пресекать такую дружбу, ведь случись что - отвечать будут они. И если раньше представители фармкомпаний смело заходили в кабинеты к врачам и предлагали сотрудничество, то теперь сидят в общей очереди. Иногда для маскировки на них даже заводят историю болезни.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Дешевые аналоги не хуже?

По интернету гуляют разные списки дженериков - препаратов, у которых то же действующее вещество, что и у оригинального лекарства, но стоимость в разы дешевле. К примеру, есть вольтарен и диклофенак, но-шпа и дротаверин. Однако но-шпа стоит 150 рублей, а дротаверин - 30 рублей.

Я всегда говорю так: «Есть автомобиль BMW - и есть «Жигули». Они оба ездят, оба везут. Хотите - ездите на «Жигулях», хотите - на BMW». Нельзя сказать, что дешевые лекарства плохие. Надо смотреть, что в их составе. Ведь что такое дженерик? Производитель покупает базовую химическую формулу препарата, а остальную часть таблетки начиняет вспомогательными веществами, как ему вздумается. И чаще всего начиняет карбонатом кальция, то есть обычным мелом, который забивает сосуды. К примеру, сейчас появился 8-миллиграммовый дротаверин. Но в его составе те же самые 4 миллиграмма но-шпы. И большой вопрос - что лучше выпить: одну таблетку но-шпы или две - дротаверина?

Впрочем, в последние годы наши заводы стали делать хорошие лекарства. Там, где крутятся большие деньги, все налаживается... А в фармакологии они немалые. Поэтому и аптек у нас чуть ли не больше, чем жителей в городе. Выгодно ли это? Конечно. Оптовые склады продают лекарства с накруткой от цены производителя в 20 - 25 процентов. Затем в розничной сети - на жизненно важные препараты накрутка 20 процентов, на остальные 25 - 30. Некоторые крупные оптовики стали сами открывать аптеки, только я большой разницы в ценах не заметила.