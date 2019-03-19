Больше формул, больше хороших дел!

Как много в каждом из нас светлых мыслей о том, как сделать комфортнее жизнь горожан или даже целой страны. Однако генерировать идеи и складывать их на полку может каждый, а вы попробуйте иначе. Попытайтесь собрать мысли в четкий проект, опишите его на бумаге, а потом докажите необходимость его реализации для современного общества.

О том, как помогать на деле не понаслышке знает Полина Гладких, организатор досуга пермского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

- Любым инвалидам нужна помощь волонтерская. И волонтеров в Перми много, но как оказалось, по факту - глухим помогать сложно, - констатирует Полина Николаевна, -

Инвалиду на коляске помочь проще. Его необходимо аккуратно привезти-увезти, помочь в хозяйстве, а глухому – надо стать его ушами, но для этого надо знать жестовую речь.

Именно в связи с необходимостью обучения волонтеров русскому жестовому языку родился проект «Говорим руками». С ним Полина Гладких приняла участие в грантовом конкурсе в рамках программы «Формула хороших дел» компании СИБУР и победила. Это конкурс, который позволяет отбирать и поддерживать лучшие социально значимые инициативы региона.

Всего в 2019 году на участие в программе в Перми было заявлено 32 проекта по шести направлениям программы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство. Среди них компания выбрала семь победителей, которые получили гранты на реализацию своих идей, а церемония награждения прошла в администрации Перми в первой декаде марта.

Фото пресс-службы "СИБУР-Химпрома"

Ценные инициативы – в реализацию!

В церемонии приняли участие глава города Дмитрий Самойлов, заместитель главы Администрации Людмила Гаджиева, заместитель главы Администрации Лидия Королева и генеральный директор «СИБУР-Химпрома» Константин Югов.

Дмитрий Самойлов, прежде чем приступить к главной части, отметил важность проекта:

«Мы очень гордимся теми результатами, которые достигает компания СИБУР в вопросах поддержки социально значимых инициатив. Мне также радостно видеть здесь неравнодушных пермяков. Побольше бы нам таких энтузиастов, как вы, красивых, умных, талантливых. Тогда наш город будет расцветать еще быстрее», — отметил глава города.

Благодаря получению гранта в рамках проекта «Говорим руками» будет обучено 2 группы волонтеров, в каждой из которых будет по 10 человек. Желающие получить эти знания уже есть. Например, в их числе Евгений – молодой человек глохнет на одно ухо и сам понимает, что ему будет необходим язык жестов в будущем, а пока он готов помогать людям с нарушениями слуховой активности как волонтер.

Помимо оплаты работы преподавателей, которые будут обучать волонтеров жестовому языку, средства гранта пойдут на реализацию итогового мероприятия, которое покажет результаты общей работы.

- Наше завершающее мероприятие – это «Битва жестов», - рассказывает Полина, - в нем примут участие волонтеры, которые обучались, и глухие. Мы сведем их вместе и в игровой юмористической форме и покажем, каких успехов добились наши ученики.

Довольными из малого актового зала вышли и остальные победители конкурса. Благодаря финансированию проекта:

- В ПГНИУ появится лаборатория «Химические технологии будущего»;

- В ПНИПУ пройдет конкурс-акселератор инновационных проектов «Большая разведка-2019»;

- Пермская региональная общественная организация «Ассоциация экологов Пермского края» смогут реализовать проект , в рамках которого экоактивисты очистят берег реки Мулянка и создадут в школе №91 современный центр экологии и биотехнологии;

- Центр по развитию детского и юношеского медиаобразовательного, научно-прикладного творчества, социальных и волонтерских проектов «Сотрудничество» уже третий сезон подряд проведет клуб юных химиков «Поколение СИБУР»;

- ТОС «Стахановский» оборудует детскую игровую площадку в микрорайоне Новоплоский Индустриального района города.

Также в ходе мероприятия были отмечены волонтерские проекты сотрудников СИБУР.

«Сегодня мы вручали гранты на реализацию идей, которые создаются обычными жителями нашего города. Хорошо, что есть такие люди, которые предлагают делать город лучше, хотят заниматься развитием детей, мотивировать горожан на здоровый образ жизни. Мы со своей стороны стремимся такие проекты поддерживать и развивать, - подытожил генеральный директор пермского предприятия СИБУР Константин Югов.