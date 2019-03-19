«Прошу тебя, вернись домой» Маме студентки, пропавшей 21 год назад, приходят загадочные послания

- Если Лиля жива, в январе этого года ей исполнилось 40 лет, - говорит ее младшая сестра Юля. - Когда она пропала, я была совсем маленькой. Но я помню, как родители много лет пытались найти Лилю, ждали, что она вернется. Мама говорит, она сердцем чувствует: ее дочь жива.

Пропала после ссоры с отцом

Лилия Ижгузина родом из Бардымского района. Ее семья до сих пор живет в маленькой деревне Сараши. После школы девушка поступила в Пермский гуманитарный институт на психолого-педагогическое отделение. Училась заочно. В мае 1998 года 20-летняя студентка уехала в Пермь на летнюю сессию. Остановилась у друзей в Мотовилихе, на улице Крупской.

Через несколько дней Лиля позвонила родителям и сообщила, что сдала все зачеты и экзамены. Но домой девушка так и не вернулась.

Юлия рассказывает о своей потерянной сестре Лилии и об отношениях с родителями 00:00 00:00

- У нас очень строгий, я бы даже сказала, жесткий отец, а Лиля характером пошла в него, - рассказывает Юля. - Они часто ссорились, конфликтовали. Словом, не находили общий язык. Может быть, поэтому она решила не ехать домой.

Лилю объявили в розыск. Ее родные воспоминают, что однажды им пришлось ехать на опознание - в реке нашли тело утонувшей девушки. Но это оказалась не Лиля.

- Родители хватались за любую соломинку! Однажды кто-то сказал, что видел, как Лиля продает цветы, - говорит Юля. - Поехали в Пермь, отыскали тот цветочный магазин. Продавец оказалась очень похожей на сестру, но тоже не она.

Лилия пропала после сессии. Фото из архива семьи

«От фото веет холодом»

Только через семь лет поисков Лилию Ижгузину официально признали погибшей, а родителям выдали свидетельство о ее смерти. Но в семье до сих пор живет надежда, что девушка когда-нибудь вернется домой.

И вдруг появилась надежда. На мобильный телефон мамы Лилии три раза звонила какая-то девушка и спрашивала, с кем она говорит. Женщине, которая уже 21 год ищет свою старшую дочь, показалось, что ей звонила именно Лиля. Но когда она попыталась перезвонить, телефон уже был отключен.

- А когда у мамы был юбилей, мы заказали для нее поздравление на местном телеканале, - рассказывает Юля. - А через неделю туда же пришло еще одно поздравление для мамы - анонимное. И мы все втайне надеемся, что оно было от сестры.

Родные полны надежд, что Лилия вернется. Фото из архива семьи

Семья очень хочет найти Лилию. Ее младшая сестра записала видеообращение и просит всех неравнодушных людей поделиться им в социальных сетях:

«Сестра родная! Я знаю, из-за чего ты ушла. Я знаю причину, почему ты не возвращаешься. Но времена изменились. Я очень прошу тебя, вернись. Сердце матери рвется на части за то, что она допустила огромную ошибку в своей жизни и потеряла дочь. Я скоро выхожу замуж. Сделай для меня огромный подарок - вернись домой».

Видео Юлии перепостили уже сотни людей. Но Лилия пока не отозвалась.

- Одна женщина написала мне в комментариях: «Живите своей жизнью, она не вернется». Я связалась с ней, попыталась выяснить, знает ли она что-то о судьбе сестры. Та ответила, что она ясновидящая и чувствует, что от фото веет холодом, якобы Лили уже нет в живых. Но мы ей, конечно, не верим.