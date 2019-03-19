Пермь присоединилась к празднованию юбилея изобретателя радио Александра Попова

Пермская губерния – родина Александра Попова. Именно поэтому весь край отмечал 160-летие изобретателя радио.

В честь большого юбилея связисты Пермского края собрались у памятника «дедушке телекоммуникаций» напротив офиса «Ростелекома» и устроили масштабную уборку. Кроме того, по всему Уралу, в ключевых локациях для Александра Степановича - в Краснотурьинске (где он родился), Далматово (где он учился) и Екатеринбурге (где он работал) – «Ростелеком» украсил памятники шарфами в фирменных цветах компании, чтобы привлечь внимание горожан к великому земляку и его знаменательному открытию.

Более 120 лет назад Александр Попов изменил ход истории телекоммуникаций: на заседании русского физико-химического общества в Петербурге 25 апреля 1895 года он продемонстрировал «прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве». В этот день в мире появилось радио. Изобретение дало толчок дальнейшему развитию коммуникационных технологий — интерактивного телевидения, высокоскоростного интернета, мобильной связи и других.

В честь юбилея Александра Попова «Ростелеком» подарит 100 сертификатов на месяц пользования современным мобильным интерактивным телевидением горожанам, которые напишут в группу во «ВКонтакте» «Ростелеком-Урал. Новости» сообщение «Хочу Wink».

Wink — это более 220 телеканалов на любой вкус и свыше 3 тысяч фильмов и сериалов на телефоне. Эфир можно поставить на паузу, если необходимо отвлечься от просмотра, а затем досмотреть, перематывая рекламу. А чтобы не спорить, чья очередь смотреть телевизор, весь контент доступен на нескольких устройствах одновременно — смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере. Начать просмотр фильма можно на одном устройстве, а закончить на другом.

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