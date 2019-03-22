В Перми пройдет XI Пермский чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!»
20 апреля в Перми состоится XI Пермский чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!». Он пройдет в 10-00 в спорткомплексе «Победа» по адресу Обвинская, 9.
Как стать участником чемпионата?
До 20 апреля оформите заявку на участие любым удобным для вас способом:
- По телефонам редакции "Комсомолки"
206-45-00, 206-60-10
- Или отправьте письмо на электронный адрес
В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите ваши ФИО, номер телефона, фамилию и имя ребенка, его точный возраст.
Заявки без контактного номера телефона регистрироваться НЕ БУДУТ!
Участвуют дети до 4 лет. Победители определяются в четырех возрастных категориях:
1. До 1 года.
2. От 1 года до 2 лет
3. От 2 до 3 лет
4. От 3 до 4 лет
0+. Вход свободный
Генеральный партнер чемпионата – "Бибиколь". Это компания, выпускающая линию продуктов питания для младенцев и детей раннего возраста.
- Каждая мама хочет, чтобы малыш рос здоровым! - говорят представители компании. - И БИБИКОЛЬ знает, как помочь ей в этом. БИБИКОЛЬ создает вкусное и полезное детское питание из натурального новозеландского цельного козьего молока и экологичных продуктов с европейским сертификатом Organic. БИБИКОЛЬ с любовью и знанием выбирает самое лучшее и полезное по всему миру, чтобы ваши дети выросли здоровыми!
Партнер чемпионата – "Аллада". Это клиника семейной стоматологии в Перми.
ИСТОЧНИК KP.RU