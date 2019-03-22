2019-03-22T16:22:37+03:00
Общество

В Перми пройдет XI Пермский чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!»

«Комсомольская правда» с партнерами проводит его каждый год
Елена КОНОВА
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Регистрация продлится до 20 апреляРегистрация продлится до 20 апреляФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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20 апреля в Перми состоится XI Пермский чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!». Он пройдет в 10-00 в спорткомплексе «Победа» по адресу Обвинская, 9.

Как стать участником чемпионата?

До 20 апреля оформите заявку на участие любым удобным для вас способом:

- По телефонам редакции "Комсомолки"

206-45-00, 206-60-10

- Или отправьте письмо на электронный адрес

permkp@phkp.ru

В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите ваши ФИО, номер телефона, фамилию и имя ребенка, его точный возраст.

Заявки без контактного номера телефона регистрироваться НЕ БУДУТ!

Участвуют дети до 4 лет. Победители определяются в четырех возрастных категориях:

1. До 1 года.

2. От 1 года до 2 лет

3. От 2 до 3 лет

4. От 3 до 4 лет

0+. Вход свободный

Генеральный партнер чемпионата – "Бибиколь". Это компания, выпускающая линию продуктов питания для младенцев и детей раннего возраста.

- Каждая мама хочет, чтобы малыш рос здоровым! - говорят представители компании. - И БИБИКОЛЬ знает, как помочь ей в этом. БИБИКОЛЬ создает вкусное и полезное детское питание из натурального новозеландского цельного козьего молока и экологичных продуктов с европейским сертификатом Organic. БИБИКОЛЬ с любовью и знанием выбирает самое лучшее и полезное по всему миру, чтобы ваши дети выросли здоровыми!

Партнер чемпионата – "Аллада". Это клиника семейной стоматологии в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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