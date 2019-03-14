«Запихали в спортивную сумку и выбросили». В Перми к ветклинике подкинули шестерых котов

Вечером 13 марта посетители пришли в пермскую ветеринарную клинику и увидели в тамбуре огромную сумку, в которой кто-то ворочался. Они сообщили об этом врачам.

- Когда врачи открыли сумку, из нее высунулись несколько кошачьих мордочек, - рассказала нам волонтер Татьяна. - «Хозяева» решили избавиться от кота, кошки, кота-подростка и трех котят, засунули их в огромную спортивную сумку и подкинули к клинике. Просто слов нет. И сил.

На некоторых из котиков есть самодельные ошейники. Так врачи узнали, что кота зовут Масик, а его подругу - Буся. У котят имен пока нет.

- Мы не знаем, о чем думали эти «хозяева», ведь вместо того, чтобы кастрировать кошку и кота, они наплодили еще котят и просто выставили их вон из своей жизни, - возмущаются волонтеры.

Если в ближайшее время не найти для животных передержку или новый дом, их придется усыпить.

- У кошек будет куратор, всем необходимым обеспечим! - говорит Татьяна. - Если вам кто-то понравится, звоните мне по телефону 89124893020.