«Избил, а потом выгнал на балкон». В Перми заведено уголовное дело на отчима, который четыре часа издевался над полуторагодовалым ребенком

10 марта около 1.40 жительница дома по улице Революции услышала шум в соседней квартире - сильно плакал и кричал ребенок. Она вызвала полицию.

- Отчим избил 2-летнего малыша и выставил его на балкон, - рассказала пермячка. – У ребенка обморожение. Этот кошмар длился около 4 часов, пока мать отсутствовала. А еще он выбросил с балкона коляску.

Женщина пыталась успокоить дебошира, но он ее обматерил.

- Ранее я не встречалась в подъезде с этой семьей, они живут недавно, арендуют квартиру. Услышала плач ребенка, позвонила в полицию и сказала, чтобы приехали как можно скорее, что в квартире маленький ребёнок. Звонила четыре раза, торопила.

По адресу прибыл наряд Росгвардии. Малыша, которому всего 1 год и 4 месяца, нашли на балконе, он госпитализирован в больницу. А мать, по словам соседки, вернулась домой только около 6 утра.

Отчима, находившегося в состоянии опьянения, доставили в дежурную часть.

В полиции сообщили, что семья на учете в органах внутренних дел не состояла. На мать ребенка составлен административный протокол за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью мальчику отделом полиции № 7 Свердловского района возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в следственный комитет.