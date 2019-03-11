«Хотел помочь сорвать подарок незнакомому мальчику». В Прикамье с «масленичного» столба упал 25-летний хоккеист

Традиционная масленичная богатырская забава чуть не обернулась трагедией. В Нытве в последний день Масленицы, в Прощеное воскресенье, смельчакам предложили посоревноваться - взобраться на четырехметровый столб и, опередив соперников, сорвать коробки с подарками, привязанные к крестовине наверху столба.

К заветным призам устремились сразу несколько человек, среди которых был и ребенок лет десяти. Публика подбадривала богатырей криками, но в какой-то момент они сменились возгласом ужаса – с самого верха столба сорвался и полетел вниз парень. Он упал с многометровой высоты на спину, момент падения очевидцы засняли на видео и выложили в соцсети.

В толпе зрителей оказались его сестра и приятели. Они бросились к упавшему, но тот не мог вымолвить ни слова. Вызвали «скорую» - казалось, что при падении с высоты не могло обойтись без серьезных последствий.

25-летний нытвенец не собирается бросать любимый хоккей. Фото: страница ВК Михаила.

Но упавшему помогло то, что он уже 15 лет играет в хоккей, а на хоккейном льду нужно уметь группироваться и стойко переносить удары и падения.

- Когда я летел вниз, успел попрощаться с жизнью, - говорит 25-летний Михаил. - Потом – удар, и в глазах потемнело. Я лежал на спине и не мог даже вздохнуть после падения, и решил, что у меня переломаны все ребра. Сестра вызвала «скорую». Меня увезли в нытвенскую больницу. Там сделали снимок. Оказалось, что переломов нет. Только сильные ушибы. От госпитализации я отказался, немого оклемался и ушел пешочком домой. Я с 10 лет занимаюсь хоккеем, сейчас играю за команду «Нытвенский металлург». Видимо, это мне и помогло: в хоккее надо быть готовым к жестким падениям и ударам.

Михаил говорит, что ему помогло то, что он 15 лет занимается хоккеем. Фото: страница ВК Михаила.

Как же получилось, что тренированный парень не удержался на столбе?

- Я уже не раз на этот столб лазил, - говорит он. – В прошлом году в коробке, которую сумел сорвать, оказался ноутбук. А на этот раз рядом со мной на столбе оказался мальчик лет десяти. Я его пропустил вперед и хотел помочь - сорвать для него коробку, которая была привязана к крестовине. Но та обломилась, и я полетел вниз.

По словам Михаила, у него до сих пор боль во всем теле: болит ушибленный позвоночник, руки, ноги. Но он рассчитывает, что поправится и скоро снова будет работать водителем, а по вечерам играть на хоккейном льду за любимую нытвенскую команду.