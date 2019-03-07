Обеспечить рост доходов пенсионеров. Законодательное собрание Прикамья поддержало изменения в федеральный закон о социальной помощи

7 марта на внеочередном заседании депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрели проект постановления в поддержку Федерального закона «О государственной социальной помощи». Документ внесен в Законодательное собрание губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил проводить индексацию пенсий и ежемесячной денежной выплаты с учетом прожиточного минимума пенсионера. Эти изменения коснутся почти 67 тысяч неработающих пенсионеров Прикамья.

- Президент поставил задачу не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но главное – обеспечить их устойчивый, опережающий рост, - заявил губернатор. - Он рассчитан на неработающих пенсионеров, чья пенсия ниже прожиточного минимума. Законопроект позволит сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера.

Проект документа предполагает, что объем индексаций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионеру. Они за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Сейчас это происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок приводит к тому, что размер пенсии даже после всех надбавок может оставаться без изменений. Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии.

Как отметил председатель социального комитета Сергей Клепцин, рассмотренный законопроект снимает ограничение по объему социальных выплат пенсионерам в виде прожиточного минимума по Пермскому краю.

- Дополнительные выплаты исключаются из расчета общего объема доходов пенсионеров, что дает возможность пенсионеру получать социальную поддержку и по достижению прожиточного минимума, - прокомментировал законопроект депутат.

Пожилым людям будет сделан перерасчет с января. Для этого пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд и подавать заявления. Все доплаты будут произведены автоматически.

После пленарного заседания ситуацию также прокомментировала председатель Совета Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко.

- Мы, прослушав послание Президента, безусловно, обсуждали его у себя в организации, - отметила Надежда Максютенко. - Хорошо, что сейчас обратили внимание на ту категорию пенсионеров, которая, наверно, была ущемлена. Мы поддерживаем это решение и очень благодарны за оперативное рассмотрение этого важного вопроса.

Постановление Законодательного Собрания вступает в силу со дня подписания и направляется в Государственную Думу РФ.

- Ранее наши выплаты учитывали инфляцию за предыдущий период, - отметил первый заместитель председателя краевого парламента Игорь Папков. - Принятый закон показывает, что мы стали работать на опережение. Согласно докладу министра социального развития, по итогам года люди получат дополнительно около шести тысяч рублей. Без принятия закона на федеральном уровне, данная мера была бы невозможна.

- Сегодня вопрос о социальных гарантиях пенсионеров - это вопрос сохранения их достойной жизни, - подчеркнула Дарья Эйсфельд. - Чтобы улучшить финансовое положение пенсионеров с маленькой пенсией был инициирован федеральный законопроект. С принятием данного закона мы можем рассчитывать на то, что количество людей, находящихся на нижней границе уровня жизни, станет на порядок меньше. А значит и снизится уровень бедности.