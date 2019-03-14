В Перми из-за долга в 50 тысяч забили битой случайного прохожего

- Рустам был очень хорошим мальчиком, - по лицу Алевтины Абдаловой текут слезы. – Он работал в клубе, дежурил по ночам. С девочкой недавно познакомился. Мне ее не показывал. Знаю только, что Ксенией зовут.

Вечером 9 мая прошлого года Рустам договорился с Ксенией встретиться после работы. Возвращаясь с дежурства, он позвонил ей:

- Иду домой, приезжай!

Ксения вызвала такси и поехала к Рустаму. Возле ТРК «Горный хрусталь» девушка заметила, что трое мужчин избивают четвертого. Она попросила таксиста осветить их фарами. Застуканные на месте преступления нападавшие разбежались. Ксения вышла из машины и увидела скорчившегося на крыльце «Горного хрусталя» Рустама. Парень был весь в крови. Еле дышал.

Через две недели Рустам скончался в реанимации. Ему было 24 года.

ЖЕРТВ ИСКАЛИ У НОЧНОГО КЛУБА

Напавших на Рустама задержали спустя сутки, 11 мая. Их было четверо – 20-летних парней из Закамска. Один из них, Юрий Ахлюев, за два месяца до нападения вышел по УДО из колонии, куда его отправили за угоны и кражи. Страница Ахлюева в соцсетях забита ссылками на группы вроде «Все о жизни в тюрьме». А на всех пальцах наколоты тюремные «перстеньки».

Юрий Ахлюев вышел по УДО за два месяца до разбояФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По версии обвинения, именно Ахлюев предложил своим приятелям – Баландину и Смирнову - грабить по ночам на улицах прохожих. Тем срочно понадобились деньги – отдать долг в 50 тысяч.

План разработали быстро. Решили дежурить у ночных клубов, поджидая подвыпивших клиентов, а затем «отрабатывать» их. Таким словечком они обозначали ограбление.

Привлекли к делу еще одного приятеля Алексея Тупикина. И вечером в день Победы Баландин на своем автомобиле «Джили» вывез закамскую четверку в центр Перми.

Они остановились возле ночного клуба на Перми-1 и стали ждать. В полпервого ночи из клуба вывалилась компания из трех мужчин, которые сели в такси.

- Давай за ними! – коротко бросил Ахлюев водителю.

Такси остановилось на улице Кронштатской. Двое мужчин вышли из машины, третий поехал дальше. Ахлюев захватил бейсбольную биту и вместе со Смирновым выскочил вслед за мужчинами.

У двоих приезжих из Казани с собой было немного денег – около 3 тысяч, банковские карты, телефоны, часы, зажигалка. За эти не особо дорогие вещи Ахлюев со Смирновым жестоко избили обоих и проломили головы битой. Необходимости в этом не было – они и не думали сопротивляться.

Забрав добычу, отморозки вернулись на Пермь-1. И вновь поехали за такси, увозящим троих посетителей ночного клуба. Но им не повезло – та троица решила продолжить ночь в «Горном хрустале». Вот тут-то на пути грабителей и попался Рустам Абдалов…

ДЕНЬГИ ПЕРЕВЕЛИ НА СВОЮ КАРТУ

Оставив свою жертву избитым, с проломленной головой и перебитыми ногами, четверка грабителей уехала к себе в Закамск. По дороге заехали в магазинчик при АЗС, расплатившись там украденной картой. Потом до утра засели в баре.

Кому-то в голову пришла мысль, что деньгами с карт можно не только расплачиваться за покупки, но и снять их налом. С помощью телефона Рустама деньги с его карты перевели на карту Тупикина. Потом Тупикин вместе с Ахлюевым пошел к банкомату, где снял деньги и отдал подельнику.

Даже если бы оба избиения не попали на уличную видеокамеру и видеорегистратор такси, одной этой банковской операции хватило бы, чтобы вычислить грабителей. Но, похоже, додуматься до этого им было не суждено…

После задержания все они признались в преступлениях, но каждый из подельников старался свалить основную вину на других.

Всех четверых обвинили в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору. Гособвинитель Алексей Чепкасов попросил приговорить Ахлюева и Смирнова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Баландина – к 12-ти, Тупикина – к 14 годам. Приговор прозвучит на следующей неделе.