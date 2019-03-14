2019-03-13T17:03:49+03:00
Происшествия

В Перми из-за долга в 50 тысяч забили битой случайного прохожего

24-летний Рустам возвращался домой после работы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Подсудимые старались скрыть свои лица под медицинскими масками.Подсудимые старались скрыть свои лица под медицинскими масками.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

- Рустам был очень хорошим мальчиком, - по лицу Алевтины Абдаловой текут слезы. – Он работал в клубе, дежурил по ночам. С девочкой недавно познакомился. Мне ее не показывал. Знаю только, что Ксенией зовут.

Вечером 9 мая прошлого года Рустам договорился с Ксенией встретиться после работы. Возвращаясь с дежурства, он позвонил ей:

- Иду домой, приезжай!

Ксения вызвала такси и поехала к Рустаму. Возле ТРК «Горный хрусталь» девушка заметила, что трое мужчин избивают четвертого. Она попросила таксиста осветить их фарами. Застуканные на месте преступления нападавшие разбежались. Ксения вышла из машины и увидела скорчившегося на крыльце «Горного хрусталя» Рустама. Парень был весь в крови. Еле дышал.

Через две недели Рустам скончался в реанимации. Ему было 24 года.

ЖЕРТВ ИСКАЛИ У НОЧНОГО КЛУБА

Напавших на Рустама задержали спустя сутки, 11 мая. Их было четверо – 20-летних парней из Закамска. Один из них, Юрий Ахлюев, за два месяца до нападения вышел по УДО из колонии, куда его отправили за угоны и кражи. Страница Ахлюева в соцсетях забита ссылками на группы вроде «Все о жизни в тюрьме». А на всех пальцах наколоты тюремные «перстеньки».

Юрий Ахлюев вышел по УДО за два месяца до разбоя Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Юрий Ахлюев вышел по УДО за два месяца до разбояФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По версии обвинения, именно Ахлюев предложил своим приятелям – Баландину и Смирнову - грабить по ночам на улицах прохожих. Тем срочно понадобились деньги – отдать долг в 50 тысяч.

План разработали быстро. Решили дежурить у ночных клубов, поджидая подвыпивших клиентов, а затем «отрабатывать» их. Таким словечком они обозначали ограбление.

Привлекли к делу еще одного приятеля Алексея Тупикина. И вечером в день Победы Баландин на своем автомобиле «Джили» вывез закамскую четверку в центр Перми.

Они остановились возле ночного клуба на Перми-1 и стали ждать. В полпервого ночи из клуба вывалилась компания из трех мужчин, которые сели в такси.

- Давай за ними! – коротко бросил Ахлюев водителю.

Такси остановилось на улице Кронштатской. Двое мужчин вышли из машины, третий поехал дальше. Ахлюев захватил бейсбольную биту и вместе со Смирновым выскочил вслед за мужчинами.

У двоих приезжих из Казани с собой было немного денег – около 3 тысяч, банковские карты, телефоны, часы, зажигалка. За эти не особо дорогие вещи Ахлюев со Смирновым жестоко избили обоих и проломили головы битой. Необходимости в этом не было – они и не думали сопротивляться.

Забрав добычу, отморозки вернулись на Пермь-1. И вновь поехали за такси, увозящим троих посетителей ночного клуба. Но им не повезло – та троица решила продолжить ночь в «Горном хрустале». Вот тут-то на пути грабителей и попался Рустам Абдалов…

ДЕНЬГИ ПЕРЕВЕЛИ НА СВОЮ КАРТУ

Оставив свою жертву избитым, с проломленной головой и перебитыми ногами, четверка грабителей уехала к себе в Закамск. По дороге заехали в магазинчик при АЗС, расплатившись там украденной картой. Потом до утра засели в баре.

Кому-то в голову пришла мысль, что деньгами с карт можно не только расплачиваться за покупки, но и снять их налом. С помощью телефона Рустама деньги с его карты перевели на карту Тупикина. Потом Тупикин вместе с Ахлюевым пошел к банкомату, где снял деньги и отдал подельнику.

Даже если бы оба избиения не попали на уличную видеокамеру и видеорегистратор такси, одной этой банковской операции хватило бы, чтобы вычислить грабителей. Но, похоже, додуматься до этого им было не суждено…

После задержания все они признались в преступлениях, но каждый из подельников старался свалить основную вину на других.

Всех четверых обвинили в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору. Гособвинитель Алексей Чепкасов попросил приговорить Ахлюева и Смирнова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Баландина – к 12-ти, Тупикина – к 14 годам. Приговор прозвучит на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Проезд в общественном транспорте Прикамья можно будет оплатить по безналу
В Перми скончался лис Фокс, которого спасали ветеринары
65-летняя учредитель пермского кооператива «Альянс Инвест» похитила у вкладчиков 4 миллиона рублей
«Сидит у окна и зовет маму». 2-летнего брошенного мальчика из больницы Кудымкара направят в Центр помощи детям
В Прикамье рухнула крыша двухэтажного офисного здания
Власти Перми наказали управляющую компанию, которая обслуживала дом на Горняков, где рухнули балконы
Пермский «Спаситель» вернулся из Ватикана на свое прежнее место
«За сутки квартира вся разрушилась». В Перми крыша дома практически развалилась
В Перми эвакуировали торговый центр «Айсберг» из-за забытой сумки
В Перми найден водитель «Тойоты», по вине которого девушка на «Мерседесе» угодила в столб
В Перми с 13 по 15 марта будет на время отключено аналоговое ТВ
«Заступился за даму». Мужчина битой избил соседа, который ударил женщину табуреткой
В горнолыжном центре «Губаха» состоится праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!»
Максим Решетников принял участие в совещании Совета Безопасности России и полпреда Президента РФ в ПФО
«В стиле девяностых». В Прикамье за вымогательство осудили криминального авторитета и его братков
Губернатор Прикамья принял участие в Совете ПФО по поддержке молодёжи
«Подарок на совершеннолетие». В Прикамье горе-родитель заплатил 900 тысяч рублей алиментов
В Перми в годовщину воссоединения Крыма с Россией выступит Марина Хлебникова
В Перми женщина-водитель внедорожника сбила 10-летнюю девочку
«Нужно помочь маме». Детский омбудсмен попросила разобраться в ситуации с малышом из Перми, которого избили и выставили на балкон
В Перми появилось видео, как девушка на «Мерседесе», уходя от столкновения, врезается в столб
«Падают балконы и рушатся потолки». Пермяки жалуются на управляющие компании, которые не убирают снег с крыш
В Перми многострадальный манеж «Пермь Великая» должен открыть двери после 20 марта
Пермяк отсудил у продавца стоимость смартфона в двойном размере
Руководство сельхозкооператива «Северный» в Соликамске, где погибли коровы, оштрафуют
В Перми машина такси на большой скорости врезалась в магазин электроники