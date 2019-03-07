2019-03-07T10:02:19+03:00
Общество

Воспитанник Пермского хореографического училища получил награду от принца Чарльза

Вадим Мунтагиров выступает на главной королевской сцене Лондона
Елена КОНОВА
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Фото из instagram @vadimmuntagirovofficialФото из instagram @vadimmuntagirovofficial
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Воспитанник Пермского хореографического училища Вадим Мунтагиров вот уже пять лет исполняет ведущие партии в Ковент-Гардене – главной королевской сцене Лондона. Именно там на него обратила внимание королевская семья.

На днях Вадим Мунтагиров получил престижную премию международного фестиваля-конкурса National Dance как «Лучший танцовщик года».

- Награду ему вручил лично принц Чарльз, - сообщили в пресс-службе губернатора.

- Спасибо за эту награду!!! - написал танцовщик. - Для меня это большая честь! Я благодарю замечательных людей, которые поддерживали и продолжают поддерживать меня. Спасибо танцорам Королевского балета за прекрасную обстановку. И, конечно, учителям, за то, что присматривали за мной. Без них это было бы невозможно.

Кстати, в Instagram у Вадима Мунтагирова более 26 тысяч подписчиков. В основном танцовщик выкладывает фотографии с балета, но среди них есть, например, и снимок с Кейт Миддлтон, супругой герцога Кембриджского Уильяма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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