2019-03-06T10:06:32+03:00
Туризм

Куда пермяки смогут полететь на майские праздники

Рассказываем о прямых рейсах из Перми
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Майские праздники можно провести в ТурцииМайские праздники можно провести в ТурцииФото: Сергей ЕФИМОВ
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Если у вас есть возможность взять на работе три дня отпуска или отгулов, то в этом году в майские праздники вы сможете отдыхать почти две недели: с 1 по 12 мая. Получается почти полноценный отпуск. А, значит, можно куда-нибудь слетать в это время.

Правда, большинство прямых рейсов из Перми в курортные города начинаются с июня. Но и в мае можно улететь на море. Например, в турецкую Анталью. Туда ежедневно летают самолеты авиакомпании «NordWind».

- Минимальная стоимость путевки на одного человека на неделю, к примеру, с 1 мая составляет 47 тысяч, - рассказал директор турфирмы Станислав Кочергин. – Цены немаленькие – это высокий сезон.

Из Перми есть прямые рейсы и на российские курорты: Краснодар, Сочи и Минеральные Воды. В Краснодар летает авиакомпания «Азимут». Рейсы два раза в неделю по вторникам в час ночи и четвергам в 6 часов. Время в пути составляет 3 часа. Билет в одну сторону можно купить за 4 тысячи рублей.

Авиакомпания «Победа» летает в Сочи три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям в 6 часов, а в Минеральные Воды - по средам и воскресеньям в 5.30. Стоимость билетов в одну сторону по обоим направлениям начинается от 7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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