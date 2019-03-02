2019-03-02T08:44:14+03:00
Звезды

Билеты на Дягилевский фестиваль начнут продавать 18 марта

Что стоит посмотреть в этом году на самом известном музыкальном событии Прикамья
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Дягилевский фестиваль - 2019 пройдет с 20 по 30 мая. Его открытие вопреки традиции состоится не в театре оперы и балета, а в ДК культуры им. Солдатова. Откроет фестиваль Большой фестивальный оркестр, состоящий из музыкантов musicAeterna и приглашенных исполнителей под управлением Теодора Курентзиса, который исполнит Девятую симфонию Густава Малера.

А 30 мая на закрытии, которое состоится в оперном театре, прозвучит «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса. На этот раз интерпретацию Теодора Курентзиса воплотит в жизнь оркестр из Германии Mahler Chamber Orchestra совместно с пермским хором musicAeterna.

Также Курентзис 25 мая представит концертную версию оперы Моцарта «Идоменей», которую летом вместе с режиссером Питером Селларсом покажет на Зальцбургском фестивале.

Всего события фестиваля будут проходить на восьми площадках: в ДК Солдатова, театре оперы и балета, органном зале Пермской филармонии, Театре-Театре, Доме Дягилева, частной филармонии «Триумф», художественной галерее и на заводе Шпагина.

В Доме Дягилева состоятся ночные концерты piano-gala и струнный gala, которые проходят в полной темноте и без объявления программы. Начало концертов 20, 25 и 26 мая в 23.00.

А в зале деревянных богов Пермской художественной галереи 23 и 28 мая пройдут концерты на рассвете. Они начнутся в 3 часа утра.

В Тетаре-Театре будет показан спектакль легендарного Анатолия Васильева «Старик и море», поставленный им в 2017 году для Чеховского фестиваля. В нем примет участие Алла Демидова. Спектакли состоятся 23 и 24 мая.

28 мая в театре оперы и балета впервые в России выступит французский ансамбль старинной музыки La Tempête, который представит оригинальное произведение, сложенное из сочинений авторов эпохи барокко.

Ансамбль Klangforum Wien - 24 музыканта из десяти разных стран - исполнит произведения одного из лидеров в области экспериментального звучания Георга Фридриха Хааса. Концерт пройдет в органном зале 24 мая.

Музыкальные прогулки Musica Fugit вместе с солистами оркестра MusicAeterna пройдут по территории Разгуляя 27 и 28 мая.

Также запланирована серия сольных концертов Вадима Холоденко, Алексея Любимова, Джованни Соллима, Михаила Мордвинова, Антона Батагова, Сесиль Лартиго, Полины Осетинской, Алексея Гориболя, Маттиаса Хёффса и Кристиана Шмитта. Каждый выступит с уникальной авторской подборкой сочинений от барокко до авангарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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