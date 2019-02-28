2019-02-28T07:20:12+03:00
Дом. Семья

В пермском зоопарке от белых медведей спрятали еду и сняли происходящее на видео

Таким необычным образом отметили день полярного медведя [видео]
Константин КЯКИНЕН
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фото: Пермский зоопаркфото: Пермский зоопарк
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27 февраля в пермском зоопарке отмечали день полярного медведя. Для посетителей была подготовлена специальная экскурсия. Работники зоопарка специально спрятали еду в вольере и сняли на видео, как белые медведи Сэрику и Милка ищут ее. Затем видео выложили в Instagram.

Напомним, что сейчас в Пермском зоопарке содержатся три белых медведя – молодая пара Милка и Сэрику, а также старая самка Амдерма.

Белый медвежонок Сэрику прибыл в зоопарк 23 августа 2013 года. Его нашли участкники экологической экспедиции 8 августа на острове Белый в Карском море, севернее полуострова Ямал. У него было прострелено предплечье, раненая лапа опухла, медвежонок лежал на берегу и не мог передвигаться. Участники экспедиции перенесли его с берега в пустующий дом, кормили и лечили. 21 августа вместе со сменой волонтеров на вертолете из Салехарда на остров Белый прибыли ветврач Пермского зоопарка Елена Бессонова и ведущий зоолог отдела хищных млекопитающих Ирина Комкова. Имя медвежонку дали участники экспедиции, ухаживавшие за ним. Сэрику - это ласковое название Сэр-нго Ирико (Белого Старика или Старика Ледяного Острова), главного духа и защитника острова Белый.

2 октября 2013 года. для Сэрику привезли «подружку» из Казанского зооботсада - дочку пермского медведя Юкона. В Казани медвежонка звали Юмка, а в Перми ей дали новое имя - Милка. Соединение медвежат прошло спокойно, затем в течение месяца они через решетку знакомились со старой белой медведицей Амдермой. В начале декабря 2013 года всех трех белых медведей соединили. Первая встреча «нос к носу» прошла успешно, Амдерма приняла медвежат под свою опеку, сообщается на сайте зоопарка.

Отметим, также, что Милка дважды была беременной, но так и не смогли выходить медвежат.

Белые медведи ищут еду в пермском зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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