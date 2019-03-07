Поощрить талант и трудолюбие. Одаренные дети и молодежь Пермского края получают премии и стипендии губернатора

Пермский край богат юными талантами. Это подтверждают успехи наших земляков в различных областях: спорте, культуре, образовании. Дело тренера и педагога - найти юные дарования и дать им путевку в жизнь. А задача краевых властей - поддержать талантливую молодежь, дать им возможность для дальнейшего роста.

28 февраля состоялась церемония награждения одаренных детей и талантливой молодежи Пермского края «Будущее России». Победители и призеры школьных олимпиад получат премии. По 100 тысяч и 50 тысяч рублей достанется 8 победителям и 21 призеру заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников соответственно. Еще 75 человек получат по 15 тысяч рублей за победы в международных и всероссийских мероприятиях. Общий премиальный фонд составит почти 3 млн рублей.

Виртуоз игры на баяне

Победитель конкурса талантов «Будущее России» 16-летний Михаил Ефимовских одержал блистательную победу на Семнадцатых молодежных Дельфийских играх во Владивостоке. Он поразил всех своей виртуозной игрой на баяне.

- Когда Миша выходит на сцену, он перевоплощается, - говорит его учитель Наталья Юнкинд. - Он прекрасно умеет взаимодействовать с публикой, отдавать им свою энергию.

Во Владивостоке Миша показал сложнейшую программу, он играл произведения Баха, Мусоргского, Скарлатти.

Михаил Ефимовских одержал блистательную победу на Дельфийских играх. Фото: Наталья Юнкинд

- Мы с ребятами приехали с программой в детский садик №148 в Кировском районе, - вспоминает педагог. - Меня тогда поразило, что он всю программу слушал, открыв рот. После выступления я спросила маму, не хочет ли она отдать ребенка в музыкальную школу. И тогда она мне ответила, что хотела, но ей сказали, что у Миши абсолютно нет слуха, ему медведь на ухо наступил.

Но Наталья Валерьевна все равно пригласила Мишу в музыкальную школу, и он с самых первых дней стал делать огромные успехи. И сегодня не мыслит свою жизнь без музыки. Кроме победы в Дельфийских играх на его счету победы на различных всероссийских музыкальных конкурсах.

Победитель двух олимпиад

Александр Луценко победил на российских олимпиадах по обществознанию и русскому языку. Ученику пермской гимназии №1 не было равных как на региональном, так и общероссийском этапах.

- Сложнее всего было готовиться к олимпиадам сразу по двум разным предметам, - признается Александр. - Думаю, что я выиграл благодаря тому, что подошел к заданиям творчески.

Сейчас Александр учится в десятом классе и выбирает вуз, в который будет поступать. Как и все победители российских олимпиад, он имеет право на льготное поступление. В будущем Александр собирается связать свою жизнь с экономикой.

На форуме "Будущее России" наградили 104 одаренных ребят со всего Пермского края Фото: предоставлено пресс-службой правительства Пермского края

Важно, чтобы талантливая молодежь свои знания и умения применяла в родном Прикамье. Именно об этом говорил губернатор Пермского края Максим Решетников на встречах со школьниками, студентами и рабочей молодежью. Ежегодно краевое Министерство образования направляет одаренных ребят на всероссийские конкурсы и олимпиады. Благодаря этой поддержке все больше и больше ребят из Прикамья могут заявить о себе на самом высоком уровне. В этом году в форуме приняли участие 104 одаренных ребят, что больше чем в прошлом году в два раза.

Самая юная победительница

Также больших успехов добиваются и юные спортсмены края. Например, в состав сборной России по фристайлу входят 25 спортсменов из Пермского края. Такого представительства нет ни у одного региона страны. Прикамские спортсмены выступают на самых престижных соревнованиях - Кубках и чемпионатах мира, Олимпийских играх, Универсиаде.

Виктория Лазаренко в прошлом году выиграла золотую медаль в могуле на Первенстве мира в Швеции, когда ей не было еще 15 лет.

- Виктория была одной из самых юных участников соревнований, - говорит ее папа, заслуженный тренер России Сергей Лазаренко. - При этом в Швецию приехали лучшие юные фристайлисты со всего мира - Европы, Северной Америки, Японии. Но ей удалось обыграть более опытных соперниц. Она выполнила норматив мастера спорта международного класса, но из-за юного возраста, ей на тот момент было всего 14 лет, звания она не получила.

На днях Виктория дебютировала на этапе Кубка мира, который проходил в Алма-Ате. Юная пермячка сумела пробиться в финал соревнований и попасть в число двенадцати лучших фристайлисток мира.

- Сейчас нас ожидает целая череда важных стартов, - отмечает Серей Лазаренко. - Финал Кубка России в Чусовом, чемпионат России в Красноярске, а также чемпионат мира среди юниоров в Италии. Там она будет отстаивать свой прошлогодний титул и честь России.

Виктория Лазаренко получает стипендию губернатора Пермского края ежемесячно в 15 тысяч рублей. В 2018 году их получателями стали 45 человек, из них 17 тренеров. В этом году их количество увеличилось до 90 стипендиатов, а это 16 200 000 руб. годового бюджета. Кроме того, в этом году 250 юных спортсменов края получают стипендию в 5 тысяч рублей ежемесячно. Среди них - Мария Дубровина в составе сборной Пермского края одержала победу в Кубке России по пляжному регби. Такого успеха наша команда добилась впервые в карьере.

- Эту победу никогда не забуду, потому что мы долгое время не могли выиграть у лидера соревнований, - говорит Мария. - Мы соперничали с профессиональными спортсменами, но сумели их одолеть.

Всего в 2018 году прикамские спортсмены завоевали 1794 медали различного достоинства. 204 спортсмена стали победителями всероссийских соревнований, 67 атлетов края завоевали золотые медали на международных стартах. На чемпионатах мира прикамцы выиграли 21 медаль. По итогам 2018 года за высокие достижения на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских играх награждены денежными призами губернатора 196 спортсменов.

«Молодежный резерв» - старт успешной карьеры

Еще одна из мер поддержки активных и целеустремлённых ребят - масштабный кадровый проект - «Молодежный резерв Прикамья». В этом году он будет проводиться вновь. Заявки начнут принимать уже весной. Принять участие в конкурсе могут молодые люди до 35 лет с высшим образованием.

«Молодежный резерв Прикамья» открывает возможности для бесплатного обучения. По словам руководителя проекта, победителя всероссийского конкурса «Лидеры России» Анны Козицыной, этот конкурс возможность получить работу в органах власти.

23-летний студент магистратуры ПГНИУ Кирилл Холин считает, что участие в проекте позволяет расширить кругозор, завести полезные знакомства и показать свой потенциал. Во время очного конкурса на молодого человека обратили внимание и предложили ему работу в краевом Министерстве финансов. В июне прошлого года он начал работать главным специалистом, а в октябре его назначили заместителем начальника отдела.

- Участие в конкурсе – это отличная возможность получить новые знания, которые пригодятся мне на государственной службе, - считает Кирилл. - В этом году я не только оканчиваю университет по специальности «Международный бизнес и управление», но и в числе 55 участников проекта поступил в Малую академию государственного управления Пермского края.

Отметим, что по итогам прошлого года 97 победителей и призеров проекта вошли в молодежный резерв Прикамья. 15 резервистов устроились на работу, в том числе на руководящие должности.

Стив Джобс говорил: «Занимайся любимым делом и изменяй мир». Сегодня молодые люди в Пермском крае могут выбрать себе разные пути к успеху в науке, спорте, образовании. И важно, чтобы у них была возможность реализовать свои способности, не закопать свой талант в землю. И чем больше будет возможностей, тем лучше. А нам остается пожелать молодежи удачи, трудолюбия и дальнейших успехов к достижению своей цели.