«Жильцы проблемного дома получили надежду». Губернатор Прикамья лично проверил, как живут дети-сироты в Добрянке

Дети-сироты, получившие квартиры в семиэтажном доме в Добрянке, жалуются на условия, в которых им приходится жить. Холод, трещины на стенах, ужасный запах и отсутствие нормальной управляющей компании. Об этом жильцы дома рассказали губернатору Пермского края Максиму Решетникову, который лично приехал посмотреть, как живут жильцы многострадального дома на ул. Герцена, 40а.

- Три года жила и три года мучилась в этой квартире, - говорит 24-летняя Юлия Ширяева. - В комнатах жуткий холод. Во время морозов на улице температура не поднималась выше 10 градусов. Приходилось спать под двумя одеялами, постоянно работали два обогревателя – ничего не помогало. Пытались заделать щели в стенах с помощью монтажной пены, но дырки оказались сквозными и вся пена ушла на улицу.

Дочь Юлии 5-летняя Даша все время болела, в садик практически не ходила. Куда только не обращалась женщина – в администрацию города, в управляющую компанию – все бесполезно. И только после того, как она вместе со старшей по дому Альбиной Частухина съездила на прием в краевое министерство строительства в конце прошлого года, ситуация стала меняться. Пару недель назад семье Юлии предоставили другую квартиру на пятом этаже, где по крайней мере не холодно. Квартира, в которой жила Юлия, не будет жилой – здесь разместится участковый пункт полиции.

Еще одна проблема – в многоэтажном доме не работают лифты. Мамы и папы с колясками вынуждены подниматься пешком на седьмой этаж. За три года в доме сменилось три управляющие компании, но они никак не решали проблемы. Кроме того, на жалобы жильцов не реагировала местная власть. Именно чиновники довели ситуацию до предела.

Губернатор Пермского края Максим Решетников, осматривая дом не смог скрыть своего возмущения. Висящие потолочные плитки он сам поправлял и удивлялся, неужели нельзя это было сделать раньше.

- Такое состояние дома стало возможным только из-за безалаберного отношения муниципальных властей, - отметил глава региона. - С ними мы еще разберемся, а сейчас самое важное – стабилизировать ситуацию. Сделать так, чтобы люди жили в нормальных условиях, принять для этого неотложные меры.

По итогам визита в дом в Добрянке он дал поручения подключиться к ситуации профильным министерствам. Заместитель председателя Правительства Пермского края Антон Удальев проверит работу банкротящихся управляющих компаний, а также справедливость начислений за коммунальные услуги. Люди, которые замерзали в своих квартирах, в зимние месяцы вынуждены были платить по 5-6 тысяч рублей. При этом, многие квартиры пустуют и из-за этого копятся долги за коммунальные услуги.

- Главная проблема – неплатежи, - говорит старшая по дому Альбина Частухина. - Детей-сирот заселили в один дом, но не все они захотели переезжать в Добрянке. 60% квартир пустует. Но договоры социального найма с ними заключены, поэтому им начисляются коммунальные платежи

Краевой Минстрой должен проверить, как проводилась приемка и экспертиза дома, анализ объекта на наличие дефектов, в том числе соответствие санитарным нормам. Застройщик в рамках действующих гарантийных обязательств должен будет устранить выявленные недостатки.

Три очереди дома, в котором 160 из 281 квартиры переданы муниципалитету для обеспечения жильем детей-сирот, достроены и введены в эксплуатацию в 2015-2017 годах. Недобровестные УК довели дом до плачевного состояния. Местные власти (городские и районные) перекладывали друг на друга ответственность и в результате ситуация не менялась на протяжении трех лет. В феврале по факту нарушений при вводе здания в эксплуатацию и строительстве прокуратурой Пермского края возбуждено уголовное дело.

По итогам визита губернатора администрации Добрянского района поручено обеспечить обслуживание и содержание дома управляющей компанией и принять меры по ремонту общедомового имущества.

Специалисты министерства социального развития должны будут связаться с каждой семьей, выслушать их претензий. Семьям детей-сирот будут сделан необходимый ремонт, а если он невозможен, то их переселят в другие квартиры.

- Правильно, что нужно усилить социальное сопровождение детей-сирот, - отметил уполномоченный по правам человека Павел Миков. - Личное посещение губернатором края Максимом Решетниковым проблемного объекта в Добрянке, на мой взгляд, это гарантия начала решения аналогичных проблем домов для сирот и в других территориях.

В частности, краевые власти, помимо дома в Добрянке, обеспечат проверку домов в Нытве, Очере и Суксуне.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сейчас все объекты спецжилфонда находятся на жёстком контроле Госстройнадзора. Кроме того, с 1 января 2018 года общее количество квартир, предоставляемых детям-сиротам, не должно превышать 25% всех квартир дома. Эту инициативу Пермского края поддержали на федеральном уровне и сегодня используют и в других субъектах.